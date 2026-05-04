MI vs LSG head to head: हेड-टू-हेड में कौन-सी टीम है किस पर भारी; यहां देखें आकडे़ं

MI vs LSG head to head: एक बुरे सपने जैसे सीज़न से गुज़रते हुए, पाँच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को उम्मीद होगी कि उनके सुपरस्टार – जसप्रीत बुमराह, कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव – आखिरकार अपनी पुरानी लय हासिल कर लेंगे, जब वे रविवार रात वानखेड़े स्टेडियम में सबसे नीचे पायदान पर मौजूद लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना करेंगे. यह मुकाबला ‘सबसे नीचे रहने’ की लड़ाई जैसा बनता दिख रहा है.

MI का हालत खराब

नौवें स्थान पर मौजूद MI के लिए खतरा यह है कि अगर वे एक और मैच हार जाते हैं, तो वे टेबल में सबसे नीचे खिसक सकते हैं और LSG के साथ अपनी जगह बदल सकते हैं. MI ने अपने नौ में से सात मैच हारे हैं. बुमराह (नौ मैचों में तीन विकेट, औसत 94.66, इकॉनमी 8.60), पांड्या (आठ मैचों में 146 रन, औसत 20.85; चार विकेट, औसत 61.50, इकॉनमी 11.90) और सूर्यकुमार (नौ मैचों में 183 रन, औसत 20.33) के लिए IPL 2026 एक भुला देने वाला सीज़न रहा है, जिसने MI के अभियान को बुरी तरह प्रभावित किया है – खासकर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में, जो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पिछले पाँच मैच नहीं खेल पाए हैं.

रोहित रविवार को मुख्य कोच महेला जयवर्धने के साथ MI के वैकल्पिक अभ्यास सत्र में शामिल हुए, लेकिन उनके वापसी को लेकर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है.

प्लेऑफ़ में पहुँचने की उम्मीदें लगभग खत्म!

प्लेऑफ़ में पहुँचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, ऐसे में MI अपनी साख बचाने के लिए अपने भारतीय खिलाड़ियों के मुख्य समूह (Indian core) पर निर्भर रहेगी. बुमराह की गेंदबाज़ी में वह पुरानी धार नज़र नहीं आ रही है, सूर्यकुमार का खराब फॉर्म लगातार जारी है, और पांड्या का प्रदर्शन – एक खिलाड़ी और एक कप्तान, दोनों ही रूपों में – सवालों के घेरे में आ गया है. रणनीतिक तौर पर भी, पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठाए गए हैं; कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने पहले T20I कप्तानी सूर्यकुमार को सौंपने का जो फ़ैसला किया था, वह सही था.

MI बनाम LSG: आमने-सामने (Head-to-Head)

कुल मैच: 8

MI ने जीते: 2

LSG ने जीते: 6

आकड़ों में लखनऊ का पलड़ा भारी

MI और LSG के बीच हुए मुकाबलों में, लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा साफ तौर पर भारी रहा है. अब तक खेले गए आठ मैचों में से, LSG ने छह मैच जीते हैं, जबकि मुंबई इंडियंस को सिर्फ़ दो जीत मिली हैं. यह दबदबा वानखेड़े स्टेडियम में भी कायम है, जिसे पारंपरिक रूप से MI का अभेद्य किला माना जाता रहा है. LSG ने इस मैदान पर खेले गए तीन मैचों में से दो जीते हैं, जिससे वे उन चुनिंदा टीमों में से एक बन गए हैं जिनका मुंबई के खिलाफ कुल मिलाकर रिकॉर्ड बेहतर है – चाहे मैच घर पर हो या बाहर.

पिच रिपोर्ट

वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार होगी. तेज़ आउटफील्ड और भरोसेमंद उछाल इसे बल्लेबाजों के लिए जन्नत बना देंगे. यह मैदान बड़े स्कोर वाले मैचों के लिए जाना जाता है, और मुंबई इंडियंस तथा लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाला यह मैच भी एक बड़ा स्कोर वाला मुकाबला होगा. MI और SRH के बीच पिछले मैच में कुल 492 रन बने थे. इसलिए, सोमवार को रनों की एक और बौछार के लिए तैयार रहें.

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