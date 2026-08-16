मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. 28 साल के मिराज ने पहली पारी में नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए 154 गेंदों पर 65 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में गेंद से कमाल किया और 66 रन देकर पांच विकेट झटके. उनके इस प्रदर्शन ने बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाई. पहली पारी में उन्हें सिर्फ चार ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला था.

मिराज ने अर्धशतक लगाने के बाद पांच विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की. इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट मैच में यह कारनामा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बन गए. पिछले 149 साल में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सिर्फ 13 स्पिन गेंदबाज ही एक टेस्ट में अर्धशतक और पांच विकेट का डबल पूरा कर पाए थे. इनमें इंग्लैंड के चार और ऑस्ट्रेलिया के सात खिलाड़ी शामिल थे. मिराज से पहले इस सूची में एशिया के बाहर के एकमात्र खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी थे.

मिराज ने दिग्गजों की सूची में बनाई जगह

डेनियल विटोरी ने नवंबर 2004 में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी. उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लिए और दूसरी पारी में 59 रन बनाए. मिराज अब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में अर्धशतक और पांच विकेट लेने वाले कुल पांचवें एशियाई खिलाड़ी हैं. भारत के रुसी सुरती ने 1967 में सबसे पहले यह कारनामा किया था. इसके बाद पाकिस्तान के वसीम अकरम ने 1990 और भारत के कपिल देव ने 1992 में यह उपलब्धि हासिल की. पाकिस्तान के आमेर जमाल ने जनवरी 2024 में इस सूची में जगह बनाई थी.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी बड़ा रिकॉर्ड

मिराज के पांच विकेट ने उन्हें बांग्लादेश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि दिलाई. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के केवल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने डब्ल्यूटीसी में 1,000 रन और 100 विकेट का डबल भी पूरा कर लिया. लगातार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने वाले मिराज अब बांग्लादेश की टेस्ट टीम के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडरों में शामिल हो चुके हैं.