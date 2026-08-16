Home > खेल > मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास

मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास

मेहदी हसन मिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया. उन्होंने पहली पारी में 65 रन बनाए और दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया. मिराज ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में अर्धशतक और पांच विकेट लेने वाले पहले एशियाई स्पिनर बन गए.

By: Satyam Sengar | Published: August 16, 2026 3:22:04 PM IST

मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास.
मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास.


बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. 28 साल के मिराज ने पहली पारी में नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए 154 गेंदों पर 65 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में गेंद से कमाल किया और 66 रन देकर पांच विकेट झटके. उनके इस प्रदर्शन ने बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत में अहम भूमिका निभाई. पहली पारी में उन्हें सिर्फ चार ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला था.

मिराज ने अर्धशतक लगाने के बाद पांच विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की. इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टेस्ट मैच में यह कारनामा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बन गए. पिछले 149 साल में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सिर्फ 13 स्पिन गेंदबाज ही एक टेस्ट में अर्धशतक और पांच विकेट का डबल पूरा कर पाए थे. इनमें इंग्लैंड के चार और ऑस्ट्रेलिया के सात खिलाड़ी शामिल थे. मिराज से पहले इस सूची में एशिया के बाहर के एकमात्र खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी थे.

You Might Be Interested In

मिराज ने दिग्गजों की सूची में बनाई जगह
डेनियल विटोरी ने नवंबर 2004 में एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी. उन्होंने पहली पारी में पांच विकेट लिए और दूसरी पारी में 59 रन बनाए. मिराज अब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में अर्धशतक और पांच विकेट लेने वाले कुल पांचवें एशियाई खिलाड़ी हैं. भारत के रुसी सुरती ने 1967 में सबसे पहले यह कारनामा किया था. इसके बाद पाकिस्तान के वसीम अकरम ने 1990 और भारत के कपिल देव ने 1992 में यह उपलब्धि हासिल की. पाकिस्तान के आमेर जमाल ने जनवरी 2024 में इस सूची में जगह बनाई थी.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी बड़ा रिकॉर्ड
मिराज के पांच विकेट ने उन्हें बांग्लादेश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि दिलाई. वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के केवल दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने डब्ल्यूटीसी में 1,000 रन और 100 विकेट का डबल भी पूरा कर लिया. लगातार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने वाले मिराज अब बांग्लादेश की टेस्ट टीम के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडरों में शामिल हो चुके हैं.

Tags: Mehidy Hasan Miraz
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026
मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास
मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास
मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास
मेहदी हसन मिराज ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले एशियाई स्पिनर बने, रचा इतिहास