मैदान नहीं मिला, तो किसान ने बगीचे में बना दिया इंटरनेशनल स्टेडियम, बाद में बेटा बना देश का कप्तान

Farmers Cricket Ground: भारत समेत पूरी दुनिया में क्रिकेट की दीवानगी हर दिन बढ़ती जा रही है. हर एक खिलाड़ी, जो अपने बचपन में बल्ला उठाता है, वो अपने देश के लिए खेलने का सपना जरूर देखता है. आपने क्रिकेट की दीवानगी के बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जर्सी के रहने वाले जिमी पर्चार्ड की कहानी सबसे अलग है. इंग्लिश चैनल में स्थित देश जर्सी के रहने वाले जिमी पर्चार्ड ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.

जिमी ने अपने घर के बगल के बगीचे को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है, जिससे उनके परिवार की जिंदगी बदल गई. हैरानी की बात यह है कि इसके लिए जिमी ने कोई सरकारी मदद या बड़ा बजट खर्च नहीं किया.

जिमी ने कैसे बनाया इंटरनेशनल स्टेडियम?

जर्सी में क्रिकेट के विकास पीछे जिमी पर्चार्ड का सबसे बड़ा हाथ है. उन्होंने अविश्वसनीय काम करते हुए अपने बगीचे को ही इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट मैदान बना दिया, जहां पर कई टीमें आकर खेल चुकी हैं. इस सफर की शुरुआत साल 1977 में हुई थी, जब जिमी द्वीप के साथी किसानों के साथ गर्मियों के दिनों में खेतों में फ्रेंडली मैच खेला करते थे. अक्सर मैच के बाद वे लोग चर्चा करते थे कि काश उनका अपना एक क्रिकेट ग्राउंड होता. इसके बाद जिमी ने अपना स्टेडियम बनाने का सपना देखा और उस पर पर काम करना शुरू कर दिया. जिमी ने साल 2003 में अपने घर के बगल वाले बगीचे में पिच बनाने की कानूनी इजाजत हासिल कर ली. इसके 2 साल बाद जिमी का सपना पूरा हो गया और उन्होंने मैदान तैयार करवा दिया.

मैदान पर नहीं थी ज्यादा सुविधा

जब जिमी ने अपने बगीचे में क्रिकेट स्टेडियम बनाकर तैयार किया, तो शुरुआत में वहां पर काफी कम सुविधाएं थीं. मैदान पर कोई पवेलियन नहीं था, जिसके चलते खिलाड़ियों को कार में कपड़े बदलने पड़ते थे. एक छोटे से पोर्टाकेबिन में चाय की केतली गर्म होती थी. हालांकि इसके बाद धीरे-धीरे स्पॉन्सर मिलने लगे, जिसकी मदद से जिमी मे मैदान के चारों ओर बाड़ लगाई और साइटस्क्रीन तैयार की. इससे स्टेडियम को नया लुक मिला. जिमी ने इस मैदान का नाम फार्मर्स क्रिकेट ग्राउंड रखा है.

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जिमी का बेटा बना जर्सी का कप्तान

जिमी पर्चार्ड ने अपने बगीचे में इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार करके अपने परिवार की जिंदगी बदल दी. इसी मैदान पर उनका बेटा चार्ल्स खेलते हुए बड़ा हुआ. वह अक्सर अपने पिता के साथ क्रिकेट खेलता रहता था. आखिरकार साल 2010 में चार्ल्स ने जर्सी के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया. इतना ही नहीं, साल 2017 में चार्ल्स को जर्सी की नेशनल क्रिकेट टीम की कप्तान भी बनाया गया. चार्ल्स के पिता का यह मैदान उनकी टीम के लिए बेहद खास साबित हुई. इसी मैदान पर जर्सी ने पहली बार इटली को हराया और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपनी जगह बनाई थी.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं बना पाए थे जगह

जर्सी की नेशनल क्रिकेट टीम साल 2026 के ICC टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने से चूक गई थी. उन्होंने क्वालीफाइंग राउंड में स्कॉटलैंड को भी हराया था. हालांकि अब एक बार फिर जर्सी की टीम की नजर 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने पर है. फिलहाल जर्सी की टीम ICC की टी20 रैंकिंग में 29वें स्थान पर है. हाल ही में साइप्रस में हुए सब-रीजनल क्वालिफायर को जीतकर जर्सी की टीम अगले साल होने वाले फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है, जहां उनका टारगेट 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना है.