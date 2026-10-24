Meerut Cricket Bat Makers: सूर्यकुमार से सूर्यवंशी तक, अभिषेक से श्रेयस तक; सबको हैं मेरठ के बल्ले पसंद; कीमत भी है 2 लाख रुपये तक

Meerut Cricket Bat Makers: भारत में चार अहम धर्मों के अलावा एक धर्म ऐसा भी है, जो सबको मान्य होता है- वह है क्रिकेट. इस खेल के दौरान सबका धर्म क्रिकेट बन जाता है. क्रिकेट खेलने के लिए गेंद और बॉल सबसे जरूरी होते हैं. उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर अपनी बेहतरीन गुणवत्ता वाले क्रिकेट बैट और स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इसे भारत की ‘स्पोर्ट्स कैपिटल’ भी कहा जाता है. यह चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन सच है कि भारत में बनने वाले कुल क्रिकेट बल्लों का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा अकेले मेरठ में तैयार होता है. गली-मोहल्ले के क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल मैचों तक, मेरठ में बने बैट कई दशकों के बाद भी उपलब्ध सबसे बेहतरीन क्रिकेट बैट विकल्पों में से एक माने जाते हैं. नए खिलाड़ियों से लेकर क्लब स्तर के खिलाड़ियों और प्रोफेशनल्स तक सभी मेरठ में बने बैट्स पर भरोसा करते हैं. सिर्फ बैट ही नहीं यहां पर यानी मेरठ में फुटबॉल, बैडमिंटन रैकेट, बॉक्सिंग ग्लव्स और जिम के उपकरणों सहित 300 से अधिक तरह के स्पोर्ट्स गुड्स बनाए जाते हैं.

2 लाख रुपये तक मिलते हैं यहां पर बैट

यहां घरेलू क्रिकेट के लिए कश्मीरी विलो और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इंग्लिश विलो के बैट बनाए जाते हैं. मेरठ का सूरजकुंड और कबारी बाजार क्षेत्र क्रिकेट बैट और खेल उपकरणों की खरीद-फरोख्त का सबसे बड़ा केंद्र है. यहां बनने वाले बैट खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग रेंज में मिलते हैं. इंग्लिश विलो बैट की कीमत सामान्यत 10,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक हो सकती है.

क्रिकेट बैट बनाने के लिए मेरठ क्यों मशहूर है?

मेरठ में कुशल कारीगरों की एक लंबी परंपरा रही है, जो बैट बनाने की हर बारीकी को समझते हैं. अच्छी क्वालिटी की लकड़ी (विलो) चुनने से लेकर बैट के ब्लेड और हैंडल को आकार देने तक, यहां के निर्माता बैट के बैलेंस, पिकअप और परफॉरमेंस पर खास ध्यान देते हैं.

इंग्लिश विलो (English Willow) क्रिकेट बैट

मेरठ में बनने वाले ‘इंग्लिश विलो’ बैट अपने सॉफ्ट फील और शानदार रिबाउंड (गेंद को वापस भेजने की क्षमता) के लिए जाने जाते हैं. इन बैट का इस्तेमाल अक्सर प्रोफेशनल मैचों, घरेलू टूर्नामेंटों और क्लब स्तर के गंभीर क्रिकेट मैचों में किया जाता है. जो खिलाड़ी भारत में सबसे बेहतरीन क्रिकेट बैट की तलाश में रहते हैं. वो अक्सर मेरठ में बने ‘इंग्लिश विलो’ बैट को चुनते हैं, क्योंकि ये लगातार अच्छा प्रदर्शन देते हैं.

कश्मीर विलो (Kashmir Willow) क्रिकेट बैट

मेरठ ‘कश्मीर विलो’ बैट के लिए भी मशहूर है. 5000 रुपये से कम कीमत वाले ‘कश्मीर विलो’ बैट का इस्तेमाल नए खिलाड़ियों, स्कूली छात्रों और क्लब क्रिकेटरों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है. निर्माताओं ने बैट को तैयार करने (प्रेसिंग और सीज़निंग) के तरीकों में काफी सुधार किया है, जिससे भारत के ‘कश्मीर विलो’ बैट अब एक भरोसेमंद और दमदार विकल्प बन गए हैं.

T20 और लिमिटेड-ओवर्स क्रिकेट के लिए बैट

जानकारों का कहना है कि वर्तमान में क्रिकेट में तेज़ बैट स्विंग और तेज़ी से रन बनाने की ज़रूरत होती है, इसलिए मेरठ के कई निर्माता खास तौर पर T20 क्रिकेट के लिए बैट डिज़ाइन करते हैं, जिनमें हल्के पिकअप और मज़बूत किनारों (edges) पर खास ध्यान दिया जाता है. मेरठ की ख्याति गुणवत्ता नियंत्रण (quality control) और बारीकियों पर ध्यान देने के कारण बनी है. यहां के अच्छे निर्माता केवल ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करने के बजाय, लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

बजट के अनुकूल (किफायती) बल्ले

जो खिलाड़ी 5000 रुपये से कम कीमत में बेहतरीन क्रिकेट बैट की तलाश में हैं, उन्हें मेरठ में ‘कश्मीर विलो’ (Kashmir willow) के शानदार विकल्प मिल सकते हैं. ये बल्ले टिकाऊ होते हैं और नियमित खेल के लिए अच्छा प्रदर्शन देते हैं.

मिड-रेंज और प्रीमियम बल्ले

मेरठ के निर्माता ‘इंग्लिश विलो’ (English willow) से बने प्रीमियम बल्ले भी बनाते हैं, जो पेशेवर (प्रोफेशनल) क्रिकेट के लिए उपयुक्त हैं। इनमें बेहतरीन बैलेंस, रिबाउंड और पिकअप (उठाने में आसानी) मिलता है.



मेरठ आज भी भारत के क्रिकेट बैट उद्योग की रीढ़ बना हुआ है. कुशल कारीगरी, आधुनिक तकनीकों और किफायती कीमतों के साथ, यह शहर लगातार ऐसे बल्ले तैयार करता है जिन पर हर तरह के क्रिकेट फॉर्मेट में भरोसा किया जा सकता है। चाहे आप भारत में ₹5000 से कम कीमत में सबसे अच्छा क्रिकेट बैट ढूंढ रहे हों, T20 के लिए बैट चाहिए हो, या फिर ODI के लिए—मेरठ के निर्माता भरोसेमंद और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विकल्प पेश करते हैं.

जानें अहम बातें

यह पर 1931 से क्रिकेट बैट बनाया जा रहा है

सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और सहवाग जैसे क्रिकेटरों ने मेरठ में बने बैट का इस्तेमाल किया है.

SG टेस्ट बॉल हाथ से बनाई जाती हैं और 1149 रुपये प्रति बॉल की कीमत पर ये कूकाबुरा (Kookaburra) बॉल की कीमत का 1/5 हिस्सा हैं.

वर्ष 2011 में इनका रेवेन्यू 80 करोड़ रुपये था. इनका लक्ष्य 2022 तक 1000 करोड़ रुपये की कंपनी बनने का था और अब इससे भी अधिक हो चुका है.

शहर में स्थापित हो चुकी हैं हजारों इकाइयां

मेरठ का स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग, जो कभी मुख्य रूप से अपने क्रिकेट बैट के लिए जाना जाता था, अब एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित हो गया हैं. यहां पर हज़ारों छोटी-बड़ी इकाइयां हैं, जो कई तरह के खेलों के लिए सामान बनाती हैं. जिला उद्योग विभाग के अनुसार, मेरठ में अभी लगभग 5,000 से 7,000 स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली इकाइयां हैं. यहां से हर साल लगभग 975 करोड़ रुपये का खेल का सामान निर्यात किया जाता है.

यहां के सबसे मशहूर उत्पादों में आज भी क्रिकेट बैट, गेंदें और स्टंप शामिल हैं, लेकिन अब यहां हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, टेनिस और बैडमिंटन का सामान, स्पोर्ट्स नेट, सुरक्षा उपकरण, किट बैग, स्पोर्ट्सवियर, बॉक्सिंग ग्लव्स, जिम का सामान और शटलकॉक भी बनाए जाते हैं.

90 साल से विश्वास कायम

मेरठ के स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का इतिहास लगभग 90 साल पुराना है. उद्योग विभाग के मुताबिक, 1935 से 1940 के बीच शहर के कुछ परिवारों ने फुटबॉल बनाना शुरू किया था. बंटवारे के बाद इस उद्योग को एक और बड़ा बढ़ावा मिला, जब सियालकोट और पेशावर जैसे शहरों से आए लोगों ने अपने हुनर ​​और अनुभव का इस्तेमाल मेरठ में किया.

सरकारी मदद भी बनी सहारा

उद्योग से जुड़े लोग इस विस्तार का श्रेय सरकारी पहलों को देते हैं. इनमें उत्तर प्रदेश की ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ODOP) योजना, बिना ब्याज वाले लोन, मशीनरी पर सब्सिडी और केंद्र सरकार का ‘खेलो इंडिया’ कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्होंने छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ने में मदद की है. जानकारी का कहना है कि शुरुआती दौर में मेरठ में खेल के सामान बनाने वाली केवल चार-पांच इकाइयां थीं, जबकि आज इनकी संख्या हजारों में है. आसानी से लोन मिलने और नई मशीनों पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलने से निर्माताओं को अपना उत्पादन बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने में मदद मिली है.

मेरठ से वैश्विक बाजारों तक

मेरठ में बने खेल के सामान ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, श्रीलंका, रूस और बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं. इस उद्योग से न केवल बड़े निर्माताओं को फायदा होता है, बल्कि सिलाई, पॉलिशिंग, फिटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई के काम में लगे हजारों मजदूरों और छोटे व्यवसायों को भी रोजगार मिलता है. निर्माता अब तकनीक, गुणवत्ता, डिजाइन, ब्रांडिंग और निर्यात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इससे मेरठ वैश्विक स्तर पर खेल के सामान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है, जहां से सालाना लगभग 975 करोड़ रुपये का निर्यात होता है.

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