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मयंक यादव ने भुवनेश्वर कुमार के क्लब में मारी एंट्री, ज़िम्बाब्वे के पहली ही गेंद पर किया बड़ा कारनामा!

IND vs ZIM 3rd T20I: मयंक यादव ने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पहली गेंद पर विकेट लेकर रचा इतिहास. 147 km/h की रफ़्तार से बरपाया कहर, भुवी के रिकॉर्ड की बराबरी.

By: Shivani Singh | Published: July 26, 2026 8:43:53 PM IST

मयंक यादव ने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पहली गेंद पर विकेट लेकर रचा इतिहास. 147 km/h की रफ़्तार से बरपाया कहर, भुवी के रिकॉर्ड की बराबरी.
मयंक यादव ने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पहली गेंद पर विकेट लेकर रचा इतिहास. 147 km/h की रफ़्तार से बरपाया कहर, भुवी के रिकॉर्ड की बराबरी.


मयंक यादव ने भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में एक बार फिर कहर बरपाया. उन्होंने ज़िम्बाब्वे के प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ ब्रायन बेनेट को पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट कर दिया. इस कारनामे के साथ, वह भुवनेश्वर कुमार की बराबरी पर आ गए हैं; ‘स्विंग किंग’ के नाम पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने का रिकॉर्ड है. जहाँ भुवनेश्वर ने अपने पूरे करियर में यह कारनामा सिर्फ़ तीन बार किया, वहीं मयंक यादव ने अपने करियर के शुरुआती सालों में ही इसे हासिल कर लिया है.

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज़ों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने ऐसा तीन बार किया है. मयंक यादव ने भी यह कारनामा तीन बार किया है, लेकिन वह दूसरे स्थान पर हैं क्योंकि उन्होंने इसे बाद में हासिल किया. हार्दिक पांड्या इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं; मशहूर भारतीय ऑलराउंडर ने खेल के सबसे छोटे फ़ॉर्मेट में दो बार यह कारनामा किया है. अर्शदीप सिंह चौथे स्थान पर हैं, जिन्होंने भी T20I मैच की पहली गेंद पर दो बार विकेट लिया है. रविचंद्रन अश्विन पाँचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने एक बार यह कारनामा किया है. गौरतलब है कि मयंक यादव ने इस सीरीज़ के पहले मैच में भी पारी की पहली गेंद पर विकेट लिया था. यह इस सीरीज़ में दूसरी बार और कुल मिलाकर तीसरी बार है जब उन्होंने यह कारनामा किया है. 

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वैभव सूर्यवंशी का वो शानदार कैच 

आज के मैच में, ज़िम्बाब्वे की टीम भारत द्वारा दिए गए 193 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. मयंक यादव पारी का पहला ओवर फेंकने आए. उन्होंने पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को कैच आउट कराया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने कैच पकड़ा. पहले मैच की तरह ही, उन्होंने एक बार फिर शुरुआती गेंद पर विकेट लिया. फ़र्स्ट स्लिप पर वैभव का शानदार रिएक्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा, क्योंकि गेंद तेज़ी से उनकी ओर आ रही थी. मयंक यादव खुशी से उछल पड़े और ज़ोर से चिल्लाए. 147 किमी/घंटा की रफ़्तार वाली शॉर्ट-लेंथ गेंद ने उछाल के साथ स्विंग किया और ब्रायन बेनेट के बैक-फ़ुट डिफ़ेंसिव स्ट्रोक को भेद दिया. गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से टकराई और तेज़ी से फ़र्स्ट स्लिप के बाईं ओर गई. वैभव की नज़रें गेंद पर टिकी रहीं, उसने अपने हाथ छाती की ऊंचाई पर बाईं ओर रखे और गेंद आसानी से उसकी पकड़ में आ गई.

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