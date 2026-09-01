Home > खेल > 4 साल से टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, अब दूसरे देश में खेलेगा ये धाकड़ बल्लेबाज, टेस्ट में जड़े 4 शतक

4 साल से टीम इंडिया में नहीं मिला मौका, अब दूसरे देश में खेलेगा ये धाकड़ बल्लेबाज, टेस्ट में जड़े 4 शतक

Mayank Agarwal County Championship: भारत के 35 वर्षीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल 4 साल से ज्यादा समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. इसके चलते अब उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला किया है. वह डरहम के लिए काउंटी खेलते दिखाई देंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 1, 2026 2:57:41 PM IST

मयंक अग्रवाल काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे.
मयंक अग्रवाल काउंटी चैंपियनशिप में खेलेंगे.


Mayank Agarwal County Championship: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज मयंक अग्रवाल लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं. पिछले कई सालों से मयंक टीम इंडिया में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब शायद उनकी वापसी नहीं हो पाएगी. ऐसे में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने इंग्लैंड में काउंटी काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला लिया है. वह काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन-2 के बचे हुए मैचों में खेलते दिखाई देंगे. मयंक ने डरहम के साथ डील साइन की है, जिसके साथ वे इस सीजन के बचे हुए 4 मैचों के लिए टीम से जुड़ गए हैं. वह सोमवार (31 अगस्त) को इंग्लैंड पहुंचे.

मयंक ने किस खिलाड़ी की ली जगह?

डरहम क्रिकेट ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए बताया कि मयंक अग्रवाल 2 सितंबर से नॉर्थम्पटनशर के खिलाफ होने वाले मैच में डरहम के लिए उपलब्ध रहेंगे. यह मुकाबला काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा. डरहम की टीम इस समय काउंटी चैंपियनशिप डिविजन-2 के प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है. टीम ने अभी तक 10 मैच खेले हैं, जिसमें 7 जीत और 3 ड्रॉ के साथ कुल 191 अंक हासिल किए हैं. डरहम की टीम में मयंक अग्रवाल साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेविड बेडिंगहम की जगह खेलते दिखाई देंगे, जो घरेलू रेड बॉल सीजन के लिए घर लौट गए.

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मयंक अग्रवाल का इंटरनेशनल करियर

35 साल के अनुभवी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने पिछले 4 सालों से भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है. उन्होंने भारत के लिए 21 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में मयंक अग्रवाल ने 36 पारियों में 1,488 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल रहे. वहीं, वनडे में मयंक के बल्ले से 5 पारियों में सिर्फ 86 रन आए. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च, 2022 में खेला था. इसके बाद से ही उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पाया है.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या की वापसी पर लगा ब्रेक! CoE में ट्रेनिंग के दौरान हुए चोटिल, 6 महीने से नहीं पहनी टीम इंडिया की जर्सी

डरहम के आगामी मैच

अब मयंक अग्रवाल रेड-बॉल क्रिकेट में अपनी लय हासिल करने के लिए इंग्लैंड में खेलते दिखाई देंगे. डरहम का अगला मैच नॉर्थम्पटनशायर (2-5 सितंबर), मिडलसेक्स (8-11 सितंबर), वॉर्स्टरशायर (15-18 सितंबर) और लकांशायार (24-27 सितंबर) के खिलाफ होने वाला है.

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