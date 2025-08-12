Home > खेल > Rishabh Pant Grace Hayden: ऋषभ पंत को बहुत LIKE करती हैं मैथ्यू हैडन की बेटी! सरेआम खुद कर लिया कबूल, देखें VIDEO

Rishabh Pant Grace Harris: मैथ्यू हेडन की बेटी ने बताया है कि उन्हें पंत काफी पसंद हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो हाल ही में वह इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 12, 2025 15:35:00 IST

Rishabh Pant Grace Hayden: ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से कई लोगों को अपना दीवाना बनाया है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए सभी फॉर्मेट में दमदार बल्लेबाजी की है। हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू हेडन की बेटी ने भारतीय खिलाड़ी को लेकर एक बड़ी बात कही है। मैथ्यू हेडन की बेटी ने बताया है कि उन्हें पंत काफी पसंद हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो हाल ही में वह इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए खेलते नजर आए थे। इस सीरीज में भी उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई।

ग्रेस हेडन ने किया खुलासा

मैथ्यू हेडन की बेटी का नाम ग्रेस हेडन है। एक वीडियो में उनसे पूछा गया कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में से बेहतर खिलाड़ी कौन है। ग्रेस ने इसका जवाब देते हुए कहा, ऋषभ पंत। मेरे दिल में उनके लिए एक खास जगह है। जिस तरह से वह चोटिल हुए और फिर वापसी की, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह एक बड़ी बात है। पैर में चोट लगने के बावजूद वह बल्लेबाजी करने उतरे जो बहुत बड़ी बात है।

ग्रेस हेडन ने यह बात इसलिए कही क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ी के पैर में चोट लग गई थी। क्रिस वोक्स की एक गेंद उनके पैर में लगी जिसके बाद उन्हें तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा। उन्हें यह चोट चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन लगी थी। अस्पताल में पता चला कि इस दमदार बल्लेबाज की यह चोट काफी गंभीर है और उनके लिए बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल लग रहा है। लेकिन, इसके बावजूद पंत ने खेल के दूसरे दिन बल्लेबाजी की और अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य अर्धशतक जड़ा। उन्होंने चार मैच खेले जिनमें 68.43 की औसत से 469 रन बनाए।

ग्रेस हेडन दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में एंकर

ग्रेस हेडन को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में टूर्नामेंट का एंकर बनाया गया है और उन्होंने अब तक अपना काम बखूबी निभाया है। इससे पहले, उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को भी कवर किया था। दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 टूर्नामेंट की बात करें तो यह 2 अगस्त से शुरू हो चुका है।

