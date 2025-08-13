‘वो सच में बहुत खूबसूरत है…’, Grace Hayden ने इस भारतीय खिलाड़ी के लिए कही ऐसी बात, वायरल हो गया VIDEO

Grace Hayden: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन ने हाल ही में अपने पसंदीदा भारतीय खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया है। उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान के बारे में एक बड़ी बात कही है। ग्रेस हेडन की बात करें तो वह इस समय दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में एंकर की भूमिका निभा रही हैं। डीपीएल टूर्नामेंट ने उन्हें यह अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा भारतीय क्रिकेटर बहुत पसंद है। इसका जवाब देते हुए ग्रेस ने दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली का नाम लिया।

विराट कोहली के लिए कही बड़ी बात

विराट कोहली की तारीफ करते हुए ग्रेस हेडन ने कहा, “पुरुष भारतीय क्रिकेटरों में मेरा पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है। वह बादशाह हैं। वह वाकई एक अद्भुत खिलाड़ी हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। उनके चेहरे पर जो भाव हैं, और बहुत से लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। वह वाकई बहुत खूबसूरत हैं।”

Matthew Hayden’s daughter Grace Hayden picks Virat Kohli as her favorite male Cricketer in the World. 🐐 (Inside Sport). – King Kohli, The favorite of all..!!! pic.twitter.com/BC3nmrdEN9 — Tanuj (@ImTanujSingh) August 13, 2025

भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के दुनिया भर में बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इतना ही नहीं, कई युवा खिलाड़ी भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कोहली आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में खेलते हुए नज़र आए थे। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए शानदार प्रदर्शन किया और इसी की बदौलत फ्रैंचाइज़ी ने आईपीएल 2025 का फाइनल जीता। कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में 15 मैचों में 54.75 की औसत से 657 रन बनाए। उन्होंने इस सीज़न में 8 अर्धशतक भी लगाए। कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 73 रन रहा।

कोहली अब किस सीरीज़ में खेलते नज़र आ सकते हैं?

विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले यह बड़ा फैसला लिया। इतना ही नहीं, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद उन्होंने टी20 प्रारूप को भी अलविदा कह दिया। अब कोहली अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज़ में खेलते नज़र आ सकते हैं।

