Matthew Breetzke: मैथ्यू ब्रीट्जके ने रिकार्ड्स की झड़ी लगाकर रचा इतिहास, ये उपलब्धि हासिल करने वाले बने दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी

Matthew Breetzke vs Australia: दक्षिण अफ़्रीकी स्टार मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने मंगलवार (19 अगस्त) को केर्ना के कैज़ले स्टेडियम में प्रोटियाज़ और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में 86 गेंदों में 57 रनों की पारी खेलकर अपने वनडे करियर की शानदार शुरुआत जारी रखी।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 19, 2025 18:23:00 IST

ब्रीट्ज़के उन तीन दक्षिण अफ़्रीकी खिलाड़ियों में से एक थे जिन्होंने अर्धशतक बनाया और मेहमान टीम ने 296 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। उप-कप्तान एडेन मार्करम (81 गेंदों में 82 रन) और कप्तान टेम्बा बावुमा (74 गेंदों में 65 रन) ने भी यह उपलब्धि हासिल की। ये इतिहास में इस मैदान पर अर्धशतक बनाने वाले पहले तीन मेहमान खिलाड़ी हैं।

मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने इतिहास रचा

ब्रीट्ज़के ने फरवरी में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज़ के मैच में लाहौर में सिर्फ़ 148 गेंदों में 150 रनों की पारी खेलकर अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर के दूसरे वनडे मैच में 84 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली।

26 वर्षीय इस खिलाड़ी के नाम अब अपने वनडे करियर की तीन पारियों में 96.66 की औसत से 290 रन दर्ज हैं। 26 वर्षीय इस खिलाड़ी का यह स्कोर तीन पारियाँ खेलने के बाद किसी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है। उन्होंने इंग्लैंड के निक नाइट का 1996 से चला आ रहा एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और तीन पारियों में 270 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।

दरअसल, ब्रीट्ज़के का यह स्कोर चार वनडे मैचों के बाद किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर भी है, भले ही वह अपने अगले मैच में शून्य पर आउट हो जाएँ। यह रिकॉर्ड बावुमा के नाम था, जो मौजूदा मैच में प्रोटियाज़ की कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने चार वनडे मैच खेलकर 280 रन बनाए हैं।

ब्रीज़्टके चौथे खिलाड़ी हैं और पूर्ण सदस्य राष्ट्र के दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस प्रारूप में अपने पहले तीन मैचों में 50+ स्कोर बनाया है। उनसे पहले भारत के नवजोत सिंह सिद्धू और नीदरलैंड के टॉम कूपर और मैक्स ओ’डॉड की जोड़ी ने ऐसा किया है।

