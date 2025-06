T20 Blast 2025: रात 8 बजे धूप ने रुकवा दिया मैच, इंग्लैंड में LIVE अजब नजारा देख हैरान रह गए दर्शक

T20 Blast 2025: इंग्लैंड के टी20 ब्लास्ट 2025 टूर्नामेंट में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में कैंटरबरी के सेंट लॉरेंस ग्राउंड पर केंट स्पिटफायर और ग्लूस्टरशायर के बीच मैच बारिश की वजह से नहीं बल्कि धूप की वजह से रोकना पड़ा। यह सुनकर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सच है। ग्लूस्टरशायर क्रिकेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी पुष्टि की।

इस मैच में केंट स्पिटफायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। टीम के लिए हैरी फिंच ने 42 रनों की पारी खेली जबकि कप्तान सैम बिलिंग्स ने 38 रन बनाए। ओपनर ट्वांडा मुये ने 33 रनों का योगदान दिया। ग्लूस्टरशायर के लिए अजीत दल ने चार ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि मैट टेलर और जोश शॉ ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ग्लूस्टरशायर की टीम ने अच्छी शुरुआत की लेकिन कुछ देर बाद उसे खेल रोकना पड़ा।

दरअसल, स्थानीय समय के अनुसार रात 8:15 बजे सूरज की वजह से खेल रोकना पड़ा। ग्लूसेस्टरशायर के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों की आंखों में सूरज की रोशनी पड़ रही थी और इस वजह से वे गेंद को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज 8 मिनट के लिए मैदान छोड़कर डगआउट की ओर चले गए। ग्लूसेस्टरशायर क्रिकेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका खुलासा किया है।

☀️ Sun stops play.

Rather than rain, the sun is in the eyes of the batters.

For the safety of the players, the sides have come off the pitch.

Score remains 29/0 [3.2].#BecomeGlorious pic.twitter.com/M8BOf21uGC

— Gloucestershire Cricket 🏆 (@Gloscricket) June 18, 2025