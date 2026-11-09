मार्नस लाबुशेन का करियर खत्म! ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम से हुए बाहर, 49 पारियों से नहीं लगा पाए शतक

Marnus Labuschagne Dropped: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) के टेस्ट करियर पर संकट मंडराने लगा है. साउथ अफ्रीका दौरे पर मार्नस लाबुशेन बल्ले से फ्लॉप रहे थे. ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मार्नस लाबुशेन को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया है. मार्नस लाबुशेन को दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम से बाहर रखा गया है. हालांकि अभी तक ऑफिशियल टीम का एलान नहीं किया है है, लेकिन चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस सीरीज के लिए मार्नस लाबुशेन के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा.

जॉर्ज बेली ने मीडिया से कहा, ‘आगामी टेस्ट सीरीज में मार्नस निश्चित रूप से पहले टेस्ट और शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज के लिए टीम से बाहर रहेंगे. टीम में उनकी जगह को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थीं और इसलिए मुझे लगता है कि यह सबको पता होना चाहिए कि उन्हें लेकर क्या फैसला लिया गया है.’

क्या बोले चीफ सिलेक्टर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने सोमवार को कहा कि मार्नस लाबुशेन की टीम में जगह को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे. उन्होंने कहा कि लाबुशेन को टीम से बाहर रखकर थोड़ा वक्त देना सही फैसला होगा, जिससे वो आगामी शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में खुलकर खेल सकें और अपनी फॉर्म वापस हासिल कर सकें. जॉर्ज बेली के बयान से साफ है कि अब सिलेक्टर्स लाबुशेन की जगह किसी नए ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं.

49 पारियों से नहीं आया कोई शतक

32 साल के मार्नस लाबुशेन को पिछले 17 महीनों में 2 बार टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया है. वह काफी लंबे समय से बेहद खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. मार्नस लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. हालांकि करीब पिछले 2 साल से मार्नस लाबुशेन का बल्ला खामोश रहा है. मार्नस लाबुशेन के बल्ले से पिछली 49 पारियों में कोई शतक नहीं आया है. उन्होंने आखिरी बार साल 2023 के मैनचेस्टर एशेज टेस्ट में अपना आखिरी शतक लगाया था.

2023 से खराब फॉर्म जारी

मार्नस लाबुशेन एशेज 2023 से ही संघर्ष कर रहे हैं. इसी सीरीज में आखिरी बार उनके बल्ले से शतक आया था. पिछले साल कैरेबियाई सरजमीं पर वेस्टइंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने 10 टेस्ट मैचों की 19 पारियों में सिर्फ 2 अर्धशतकों लगाए हैं, जबकि उनका 23.66 का रहा है.

हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में लाबुशेन के बल्ले से 21.83 की औसत से सिर्फ 131 रन ही आए थे. तीसरे टेस्ट में लाबुशेन ने सिर्फ 4 रन बनाए थे, जिसका नतीजा यह रही है कि ऑस्ट्रेलिया को सीरीज डिसाइडर में हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स को मार्नस लाबुशेन को ड्रॉप करना पड़ा है.