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‘मैं प्राइवेट प्लेन भेजूंगा…’, किस IPL टीम मालिक ने दिया था ये ऑफर? इंग्लिश गेंदबाज ने खोली पोल

Mark Wood: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने दावा किया कि एक बार आईपीएल के दौरान टीम मालिक ने उन्हें प्राइवेट प्लेन का ऑफर दिया था. वुड ने बताया कि उस समय उन्हें काफी तेज बुखार हो गया था.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 4, 2026 5:18:52 PM IST

IPL को लेकर मार्क वुड का चौंकाने वाला खुलासा.
IPL को लेकर मार्क वुड का चौंकाने वाला खुलासा.


Mark Wood Shocking Revelation: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. मार्क वुड ने आईपीएल से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है. मार्क वुड का कहना है कि एक बार आईपीएल के दौरान उन्हें तेज बुखार था. ऐसे में आईपीएल टीम के मालिक ने उन्हें प्राइवेट प्लेन से ट्रेवल करने का ऑफर दिया था, जिससे वह आईपीएल मैच खेल सकें. मार्क वुड ने बताया कि आईपीएल टीम के मालिक ने कहा कि वह खुद इसका खर्चा उठाएंगे.

हालांकि इंग्लिश गेंदबाज ने उस टीम के मालिक का नाम नहीं बताया. मार्क वुड ने आईपीएल में अभी तक सिर्फ 5 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 2 टीमों की ओर से खेला है. उन्होंने साल 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक मैच खेला, जिसके बाद 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 4 मुकाबले खेले.

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मार्क वुड ने बताई इनसाइड स्टोरी

इंग्लिश गेंदबाज मार्क वुड ने बीबीसी के स्ट्रेटेजिक टाइमआउट पॉडकास्ट में बताया कि एक बार आईपीएल में मैच से पहले उन्हें तेज बुखार हो गया था. इसके बावजूद आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक ने उन्हें मैदान पर उतारने की पूरी कोशिश की. इसके लिए आईपीएल टीम मालिक ने मार्क वुड को प्राइवेट प्लेन भेजने का भी ऑफर दिया था. वुड ने बताया कि सीजन के बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी. उन्होंने बताया कि पांच मैच के बाद वह बीमार हुए थे, जबकि अगला मैच तीन दिन बाद था. ऐसे में हर आधे घंटे पर डॉक्टर उनकी जांच करने के लिए आते थे. मार्क वुड ने आगे बताया कि उन्हें आईपीएल टीम मालिक का फोन आया, जिन्होंने तबीयत का हाल पूछा. वुड ने कहा कि उनकी हालत अभी ठीक नहीं है. इसके बाद आईपीएल टीम मालिक ने दूसरे डॉक्टर को वुड के पास भेज दिया.

‘मैं प्राइवेट प्लेन भेजूंगा…’

वुड ने आगे कहा कि अगले दिन फिर से फोन आया और पूछा कि कैसे हो? कैसा लग रहा है? इस पर वुड ने बताया कि उन्हें अभी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था. इसके बाद आईपीएल टीम मालिक ने कहा, ‘मैं एक प्राइवेट प्लेन भेजता हूं, तुम प्लेन में बैठो, मैच खेलो, फिर मैं प्लेन को तुम्हें सीधे ले जाने को कहूंगा और तुम अपने बिस्तर के पास पहुंच जाओगे.’ 

किस टीम ने दिया था ऑफर?

मार्क वुड ने पॉडकास्ट के दौरान किसी आईपीएल टीम मालिक का नाम नहीं लिया. ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर अलग-अलग अटकलें लगा रहे हैं. बता दें कि मार्क वुड ने आईपीएल में सिर्फ 2 टीमों (LSG और CSK) के लिए खेला है. मार्क वुड ने आईपीएल में अभी तक सिर्फ 5 मैच खेले हैं, जिनमें 12 विकेट हासिल किए हैं.

Tags: IPL 2026Mark Wood
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