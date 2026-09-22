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इंग्लैंड के तेज गेंदबाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, मेडिकल सलाह के बाद दूरी बनाने का फैसला…

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने 36 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वुड ने इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए 38 टेस्ट, 70 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. चोटों के कारण उनका करियर लगातार प्रभावित रहा. मेडिकल सलाह के बाद टेस्ट और वनडे क्रिकेट में वापसी की उम्मीद खत्म होने पर उन्होंने यह फैसला लिया.

By: Satyam Sengar | Published: September 22, 2026 3:16:32 PM IST

मार्क वुड का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास.
मार्क वुड का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास.


Mark Wood Retirement: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने मंगलवार, 22 सितंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. 36 साल के वुड ने करीब 10 साल तक इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला. उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं और 2019 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड की टीम का भी हिस्सा रहे. वुड ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2025-26 एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था.

वुड ने इंग्लैंड के लिए 38 टेस्ट, 70 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 119, वनडे में 80 और टी20 इंटरनेशनल में 54 विकेट हासिल किए. हालांकि, चोटों ने उनके करियर में लगातार परेशानी पैदा की. इसके बावजूद वह कई बार चोट से वापसी करके इंग्लैंड की टीम में जगह बनाने में सफल रहे.

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मेडिकल सलाह के बाद लिया बड़ा फैसला
वुड ने बताया कि मेडिकल सलाह के बाद उन्हें टेस्ट और 50 ओवर के क्रिकेट में वापसी की उम्मीद नहीं रही. इसी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि वह हमेशा चोट से लड़कर मैदान पर वापसी करने और खुद को साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस बार हालात अलग थे. वुड ने इंग्लैंड के लिए खेलना अपने करियर का सबसे बड़ा सम्मान बताया.

दो वर्ल्ड कप जीत का हिस्सा रहे
इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने भी वुड के करियर की तारीफ की. उन्होंने कहा कि वुड ने एशेज सीरीज और बड़े टूर्नामेंट में टीम के लिए अहम योगदान दिया. वुड 2019 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के अलावा 2022 टी20 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड टीम का भी हिस्सा थे. अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी के लिए पहचान बनाने वाले वुड अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं.

Tags: Mark Wood
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