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BBL के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, कीवी बल्लेबाज ने बोर्ड से किया किनारा, इस प्लेयर की चमकी किस्मत

NZC central contract: न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने बोर्ड का सेंटल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने के लिए कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेने का फैसला किया है. इस फैसले से तेज गेंदबाज मैट फिशर की किस्मत चमक गई. उन्हें पहली बार बोर्ड का सेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिला.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 8, 2026 1:23:31 PM IST

मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा.
मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा.


NZC central contract: न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2026-27 सीजन के लिए अपने प्लेयर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी कर दी है. कीवी बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जगह कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट चुना है. उन्होंने खुद ही अपनी डील बदलने का फैसला किया है. दरअसल, मार्क चैपमैन इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) में खेलने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट चुना है. हालांकि मार्क चैपमैन ने कंफर्म किया है कि वह न्यूजीलैंड में भारत के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. बता दें कि चैपमैन के अलावा फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और टिम सीफर्ट जैसे खिलाड़ियों के पास भी कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट है.

चैपमैन ने बोर्ड को कहा थैंक्स

कीवी बल्लेबाज मार्क चैपमैन (Mark Chapman) ने कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा कि वह आगे भी अपने देश के लिए खेलते रहेंगे. चैपमैन ने आगे कहा कि वो भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने बताया कि वह इस सीरीज पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे.

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मैट फिशर की चमकी किस्मत

मार्क चैपमैन के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव होने की वजह से तेज गेंदबाज मैट फिशर को बड़ा फायदा हुआ है. मैट फिशर को पहली बार बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है. वह न्यूजीलैंड के लिए सभी फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था. अब मार्क चैपमैन के कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव होने से मैट फिशर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी डेरिल गिब्सन ने कहा कि मैच फिशर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने से नए खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा. उन्होंने बताया कि फिशर ने अपने प्रदर्शन और तेज गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है. बता दें कि न्यूजीलैंड की ताजा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल 20 खिलाड़ी शामिल हैं.

न्यूजीलैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल मेंस क्रिकेटर

टॉम ब्लंडल, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, जैक फाउल्केस, मिशेल हे, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग, हेनरी निकोल्स, विल ओरूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचीन रवींद्र.

Tags: new zealand cricket
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