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‘मेरे साथ भी यही हुआ…’ वैभव सूर्यवंशी ने बंद की अंपायर की बोलती, तिलक वर्मा की स्लेजिंग का ऐसे दिया जवाब

दलीप ट्रॉफी फाइनल के दौरान वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा के बीच मैदान पर दिलचस्प नोकझोंक देखने को मिली. पहले दिन की स्लेजिंग का जवाब वैभव ने चौथे दिन मजाकिया अंदाज में दिया. इसके बाद ईस्ट जोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता.

By: Satyam Sengar | Published: September 11, 2026 11:24:48 AM IST

वैभव सूर्यवंशी से भिड़े थे तिलक वर्मा.
वैभव सूर्यवंशी से भिड़े थे तिलक वर्मा.


Vaibhav Sooryavanshi vs Tilak Varma: ईस्ट जोन के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी और साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा के बीच दलीप ट्रॉफी फाइनल के चौथे दिन मैदान पर मजेदार नोकझोंक देखने को मिली थी. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जब तिलक बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, तो 15 साल के वैभव ने उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया. यह उसी घटना का जवाब माना गया, जब मैच के पहले दिन तिलक ने वैभव के साथ स्लेजिंग की थी.

इस दौरान वैभव सूर्यवंशी तिलक वर्मा के काफी करीब आए और दोनों के कंधे भी टकराते नजर आए. इसके बाद तिलक ने इस घटना की शिकायत रेफरी से की. अंपायर ने वैभव से थोड़ी बातचीत की, लेकिन युवा खिलाड़ी ने मजाकिया अंदाज में उन्हें पहले दिन की घटना याद दिला दी. वैभव ने कहा, “सर, पहली पारी में तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था.” यह जवाब सुनकर मैदान पर मौजूद लोगों का ध्यान इस दिलचस्प घटनाक्रम की ओर चला गया.

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वैभव की टीम को मिली आखिरकार बड़ी जीत
मैदान पर हुई इस नोकझोंक के बाद आखिर में वैभव सूर्यवंशी की टीम के चेहरे पर मुस्कान थी. ईस्ट जोन ने 13 साल के लंबे इंतजार के बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. टीम ने पहली पारी में बड़ी बढ़त के आधार पर साउथ जोन को पछाड़ दिया. कप्तान ईशान किशन के शानदार दोहरे शतक की बदौलत ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का विशाल स्कोर बनाया, जबकि साउथ जोन की टीम 325 रन पर सिमट गई.

तिलक वर्मा ने मानी टीम की गलती
मैच के बाद तिलक वर्मा ने माना कि साउथ जोन को ईस्ट जोन ने पूरी तरह पछाड़ दिया. उन्होंने कहा कि पहली पारी में 700 से ज्यादा रन देना टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया. खुद 99 रन बनाने वाले तिलक ने स्वीकार किया कि उनकी टीम पहले दिन बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी और अहम मौकों का फायदा नहीं उठा सकी. उन्होंने ईस्ट जोन के बल्लेबाजों की तारीफ भी की. इस हार के साथ साउथ जोन का लगातार दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया, जबकि ईस्ट जोन ने 2012-13 के बाद पहली बार दलीप ट्रॉफी जीती.

Tags: tilak varmaVaibhav Sooryavanshi
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