Manu Bhaker: मनु भाकर ने Asian Shooting Championship में मचाया धमाल, भारत की झोली में डाले 2 मेडल

Manu Bhaker: भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 19 अगस्त को कज़ाकिस्तान के श्यामकेंट में चल रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत कर भारत का गौरव बढ़ाया। मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में 219.7 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक चीन की मा चियानके ने जीता जिन्होंने 243.2 अंक अर्जित किये, जबकि दक्षिण कोरिया की यांग जी-इन ने 241.6 अंकों के साथ रजत पदक जीता।

मनु भाकर ने जीता दोहरा कांस्य पदक

भारतीय टीम ने स्पर्धा में इससे पूर्व भी कांस्य पदक जीता था। बता दें कि मनु भाकर, सुरुचि सिंह और पलक गुलिया की टीम ने 1730 अंक बनाए, जो दूसरे स्थान पर रही कोरिया से एक अंक कम और स्वर्ण पदक विजेता चीन से 10 अंक कम थे। मनु भाकर, सुरुचि सिंह और पलक गुलिया, तीनों ने इस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय प्रशंसकों ने भी उनकी खूब तारीफ की। मनु भाकर ने 583 अंक हासिल करके फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई किया, जिससे वह दूसरे स्थान पर रहीं। जबकि चीन की कियानक्सुन याओ 584 अंकों के साथ शीर्ष पर रहीं। वहीं, सुरुचि और पलक फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं।

खराब शुरुआत के बाद मनु की वापसी

मनु भाकर की फाइनल में शुरुआत काफी धीमी रही। पहले पाँच शॉट के बाद वह पाँचवें स्थान पर थीं, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार वापसी की और बढ़त बना ली। 11वें शॉट में उन्होंने 10.5 अंक हासिल किए और इसी के साथ वह दूसरे स्थान पर पहुँच गईं। लेकिन फिर, 17वें शॉट में, 9.7 के खराब स्कोर के साथ, मनु भाकर बाहर होने की कगार पर थीं। लेकिन, उन्होंने उम्मीद बनाए रखी और आखिरकार कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहीं। सभी भारतीय प्रशंसक उनके प्रदर्शन से बेहद खुश हैं।

