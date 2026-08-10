एक आंख वाला वो क्रिकेटर, जिसे मैदान में दिखती थी 2 गेंदें! 21 की उम्र में किया ऐसा, दुनिया हुई नतमस्तक

Mansur Ali Khan Pataudi: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी को भारत के महान टेस्ट कप्तानों में गिना जाता है. उन्होंने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को विदेशी धरती पर टेस्ट में पहली जीत दिलाई थी. उनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार घर से बाहर न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था. 20 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले मंसूर अली खान ने सिर्फ 21 साल की उम्र में टीम इंडिया की कमान संभाली थी. वह आज भी भारत के सबसे कम उम्र के टेस्ट के कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशी सरजमीं पर आक्रामक खेलना शुरू किया था. वह खुद भी आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे.

एक्सीडेंट में खो दी एक आंख की रोशनी

टीम इंडिया में डेब्यू से पहले मंसूर अली खान पटौदी का कार एक्सीडेंट हो गया था. 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के ईस्ट ससेक्स में पटौदी कार हादसे के शिकार हो गए थे. इस हादसे में उनकी दाहिनी आंख में कांच का टुकड़ा घुस गया था. इसकी वजह से उन्होंने अपनी दाहिनी आंख को रोशनी खो दी. हालांकि, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत की और कुछ ही महीनों बाद टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया.

पटौदी को दिखती थी दो गेंदें

हादसे के बाद मंसूर अली पटौदी का ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद वे भारत वापस आ गए थे. एक आंख की रोशनी जाने के बाद माना जा रहा था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन पटौदी ने कभी हार नहीं मानी. वह नेट्स में बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने सिर्फ एक आंख से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करनी शुरू की. बताया जाता है कि मंसूर अली खान को बल्लेबाजी के समय दो गेंदें दिखाई देती थीं, जिससे वे काफी परेशान रहते थे. हालांकि उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया.

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दरअसल, उन्होंने कई दिनों तक प्रैक्टिस के बाद फैसला किया कि अंदर की तरफ आने वाली गेंदों पर शॉट खेलेंगे. उनकी यह ट्रिक काम कर गई. इसके अलावा वे कई बार बल्लेबाजी के दौरान अपनी टोपी से दाईं आंख को छुपा लेते थे. इससे सिर्फ एक गेंद दिखाई दिखाई देती थी.

मंसूर अली खान का करियर

मंसूर अली खान पटौदी ने भारत के लिए साल 1961 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया. उन्होंने अपने करियर में 46 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके बल्ले से 34.91 की औसत से 2,793 रन बनाए. उन्होंने 40 टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कमान संभाली, जिसमें भारत को 9 मुकाबलों में जीत मिली.