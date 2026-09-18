Home > खेल > गौतम गंभीर घटिया है, उसने मुझे मां-बहन की गाली दी, कहता है- ‘बाहर मिल बताता हूं…’ पूर्व क्रिकेटर का इल्जाम

गौतम गंभीर घटिया है, उसने मुझे मां-बहन की गाली दी, कहता है- ‘बाहर मिल बताता हूं…’ पूर्व क्रिकेटर का इल्जाम

Gautam Gambhir vs Manoj Tiwary: टीम इंडिया के लिए और आईपीएल में खेलते हुए गौतम गंभीर के साथ कई खिलाड़ियों का विवाद सामने आया है. मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर के साथ अपने पुराने रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया था. एक इंटरव्यू में तिवारी ने बताया कि केकेआर में साथ रहने के दौरान कई बार दोनों के बीच विवाद हुआ. गंभीर ने उस दौरान उन्हें मां बहन की गालियां भी दी थी.

By: Satyam Sengar | Published: September 18, 2026 1:02:30 AM IST

गौतम गंभीर ने किसे दी थी धमकी?
गौतम गंभीर ने किसे दी थी धमकी?


Gautam Gambhir vs Manoj Tiwary: गौतम गंभीर अकड़ू किस्म के क्रिकेटर रहे हैं. भारतीय टीम में रहते हुए कई बार उनके झगड़े हर तरह के खिलाड़ियों से हुए. भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने आईपीएल के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स में अपने और गौतम गंभीर के रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया था.  एक इंटरव्यू में तिवारी ने बताया कि टीम में साथ रहते हुए कई बार दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी. गंभीर उस समय KKR के कप्तान थे. तिवारी के मुताबिक, जब वह 2010 में टीम से जुड़े थे, तब दोनों के बीच रिश्ता अच्छा था, लेकिन बाद में गंभीर का रवैया कई मौकों पर उनके लिए काफी सख्त हो गया.

तिवारी ने बताया कि वह KKR के लोकल खिलाड़ियों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में शामिल थे और एक युवा खिलाड़ी के तौर पर उन्हें मीडिया में भी काफी जगह मिल रही थी. उनका मानना है कि शायद यही चीज गंभीर को पसंद नहीं आती थी, उन्होंने कहा, “मुझे बिना किसी वजह के डांट पड़ती थी. मैं समझ नहीं पाता था कि वह मुझे क्यों निशाना बनाते थे. जब मैं 2010 में KKR में आया था, तब हमारे रिश्ते अच्छे थे. लेकिन बाद में वह अचानक मुझ पर गुस्सा करने लगते थे और काफी तकलीफ देने वाली बातें कहते थे.”

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ईडन गार्डन्स में हुआ था दोनों के बीच विवाद
मनोज तिवारी ने ईडन गार्डन्स में हुई एक घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि बल्लेबाजी क्रम को लेकर उनकी गौतम गंभीर से बहस हो गई थी. इसके बाद वह नाराज होकर वॉशरूम चले गए, लेकिन गंभीर वहां भी पहुंच गए और उन्हें दोबारा मौका नहीं देने की बात कही, “एक बार ईडन गार्डन्स में मेरी बल्लेबाजी की पोजीशन को लेकर काफी बहस हुई. मैं परेशान होकर वॉशरूम चला गया था. वह वहां आए और बोले, ‘यह रवैया यहां नहीं चलेगा. तुझे कभी खिलाऊंगा नहीं.’ मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं. वह मुझे धमकी दे रहे थे. इसके बाद वसीम अकरम भी वहां आए. उन्होंने स्थिति को संभाला और गंभीर से कहा, ‘आप कप्तान हैं, शांत हो जाइए.’”

गंभीर ने कहा- बाहर मिलो मुझे
मनोज तिवारी ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा,” जब मैं गार्ड ले रहा था, तो उन्होंने अचानक मुझे गालियां देना शुरू कर दिया था. उन्होंने मां-बहन की बहुत बुरी गालियां दीं, जिन्हें मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैंने खुद पर काबू रखा और पूछा, “गौती भाई, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं?” बाद में, वह मेरे बिल्कुल सामने आए और बोले, “शाम को मुझसे मिलो, मैं तुम्हें मारूंगा.” मैंने जवाब दिया, “शाम का इंतज़ार क्यों? अभी आ जाओ.” यह पहली बार था जब किसी खिलाड़ी ने मुझे इस तरह धमकी दी थी.

Tags: Gautam Gambhirmanoj tiwary
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