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घूस देता पकड़ा गया शुभमन गिल का दोस्त, श्रीलंका में कर रहा था कांड, पुलिस ने भारतीय क्रिकेटर को किया गिरफ्तार

पूर्व भारतीय अंडर-19 क्रिकेटर मंजोत कालरा को श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग 2026 से पहले कथित रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. जाफना किंग्स के सह-मालिक बने कालरा पर एक खिलाड़ी को पैसे का प्रस्ताव देने का आरोप है. श्रीलंका क्रिकेट ने मामले में जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है.

By: Satyam Sengar | Published: July 17, 2026 6:30:14 PM IST

मंजोत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया.
मंजोत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया.


पूर्व भारतीय अंडर-19 क्रिकेटर मंजोत कालरा (Manjot Kalra) को श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) 2026 शुरू होने से कुछ घंटे पहले रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. मंजोत कालरा हाल ही में जाफना किंग्स टीम के सह-मालिक बने थे. उन्हें खेल अपराध रोकथाम विशेष जांच इकाई ने हिरासत में लिया और बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. बता दें कि मंजोत शुभमन गिल के दोस्त भी हैं और दोनों अंडर 19 टीम में एक साथ खेलते थे.

27 साल के मंजोत कालरा ने साल 2018 में आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर भारत को यादगार जीत दिलाई थी. इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से आगे बढ़कर फ्रेंचाइजी स्वामित्व में कदम रखा और इस साल जाफना किंग्स में निवेश किया. जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से करीब 10 दिन पहले एक खिलाड़ी को पैसे का प्रस्ताव दिया था. खिलाड़ी ने इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई.

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श्रीलंकाई खिलाड़ियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

श्रीलंकाई पुलिस के अनुसार, इस मामले की शिकायत भानुका राजपक्षे, अविष्का फर्नांडो और दुनिथ वेलालागे ने दर्ज कराई. तीनों खिलाड़ी जाफना किंग्स टीम का हिस्सा हैं. इसी दिन एलपीएल 2026 का पहला मुकाबला गॉल गैलेंट्स और जाफना किंग्स के बीच कोलंबो के एसएससी ग्राउंड्स में खेला जाना था. पांच टीमों वाला यह टूर्नामेंट 24 मैचों का होगा और इसका फाइनल 8 अगस्त को खेला जाएगा.

श्रीलंका क्रिकेट ने दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति

इस मामले पर श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि अगर जांच एजेंसियां सहयोग मांगती हैं तो बोर्ड पूरा सहयोग करेगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि टूर्नामेंट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा. बोर्ड ने भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई. इससे पहले भी एलपीएल में मैच फिक्सिंग, रिश्वत और सट्टेबाजी से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं. इसी साल एक अन्य फ्रेंचाइजी मालिक को खिलाड़ी को प्रभावित करने और अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले में चार साल की निलंबित सजा और 2.4 करोड़ श्रीलंकाई रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

Tags: Manjot Kalra
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