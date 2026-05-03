Home > क्रिकेट > KKR vs SRH: मनीष पांडे लगातार 19 सीजन IPL खेलने वाले प्लेयर बने, पहले कौन कौन कर चुका ऐसा? धोनी लिस्ट में नहीं…

KKR vs SRH: मनीष पांडे लगातार 19 सीजन IPL खेलने वाले प्लेयर बने, पहले कौन कौन कर चुका ऐसा? धोनी लिस्ट में नहीं…

कर्नाटक के अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे (Manish Pandey) ने आईपीएल इतिहास में खास उपलब्धि हासिल कर ली है. रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन में शामिल होते ही वह इंडियन प्रीमियर लीग के सभी 19 सीजन खेलने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए.

By: Satyam Senger | Published: May 3, 2026 5:46:01 PM IST

मनीष पांडे लगातार 19 सीजन IPL खेलने वाले प्लेयर बने.
मनीष पांडे लगातार 19 सीजन IPL खेलने वाले प्लेयर बने.


कर्नाटक के अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे (Manish Pandey) ने आईपीएल इतिहास में खास उपलब्धि हासिल कर ली है. रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग इलेवन में शामिल होते ही वह इंडियन प्रीमियर लीग के सभी 19 सीजन खेलने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी बन गए. इस खास सूची में उनसे पहले सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं. इन दोनों प्लेयर्स ने 19 सीजन खेल लिए हैं. इस लिस्ट में महेंद्र सिंह भी होते अगर वे इस सीजन में एक भी मैच खेल चुके होते.

विराट और रोहित के विपरीत, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर में सीमित फ्रेंचाइजियों का प्रतिनिधित्व किया है, मनीष पांडे कई टीमों के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पुणे वॉरियर्स इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व किया है. मनीष पांडे ने 2009 में इतिहास रचा था जब वह आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए नाबाद 114 रन की शानदार पारी खेली थी.

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हालांकि, उनका सबसे यादगार प्रदर्शन 2014 आईपीएल फाइनल में आया, जब उन्होंने 50 गेंदों पर 94 रन बनाकर केकेआर को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने 2024 में भी टीम को ट्रॉफी जीतने में मदद की. आईपीएल करियर में अब तक मनीष पांडे 174 मैचों में 3,942 रन बना चुके हैं, जिसमें 22 अर्धशतक और एक शतक शामिल है. पिछले सीजन उन्होंने तीन मैचों में 92 रन बनाए थे, जहां उनका औसत 46 और स्ट्राइक रेट 141.54 रहा.

केकेआर की प्लेइंग इलेवन में मनीष पांडे ने रमनदीप सिंह की जगह ली है. माना जा रहा है कि यह फैसला रमनदीप के खराब फॉर्म के कारण लिया गया. इस सीजन उन्होंने छह पारियों में सिर्फ 82 रन बनाए हैं. साथ ही रिंकू सिंह और रोवमैन पॉवेल के फिनिशर की भूमिका संभालने से टीम को अतिरिक्त भरोसा मिला है.

Tags: IPL 2026manish pandey
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