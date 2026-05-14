Video: ‘किंग’ का खुला रह गया मुंह, गेंदबाज ने पकड़ा माथा… मनीष पांडे के कैच से टिम डेविड भी रह गए सन्न

Manish Pandey Catch Video: IPL 2026 में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया. इस मैच में आरसीबी ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. भले ही केकेआ को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कोलकाता के एक खिलाड़ी ने सभी का दिल जीत लिया. केकेआर के बल्लेबाज मनीष पांडे ने मैच में एक ऐसा ब्लाइंडर कैच लपका, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. मनीष पांडे के जबरदस्त कैच की वजह से आरसीबी के खूंखार बल्लेबाज टिम डेविड को पवेलियन लौटना पड़ा.

दरअसल, आरसीबी की टीम 193 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी. 18वें ओवर में टिम डेविड स्ट्राइक पर होते हैं. कार्तिक त्यागी ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं, जिस पर टिम डेविड जोरदार कट शॉट खेलते हैं. हर किसी को लगा था कि यह शॉट बाउंड्री की ओर जा रही है. उसी समय मनीष पांडे ने अपना सुपरमैन अंदाज दिखाया. बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे मनीष पांडे ने हवा में अपनी बाईं ओर उड़कर एक हाथ से कैच लपक लिया.

विराट कोहली के भी उड़ गए होश

केकेआर के खिलाड़ी मनीष पांडे ने कैच लेने के ऐसा रिएक्शन दिया, जैसे उन्होंने कोई नॉर्मल कैच लिया है. वहीं, मैदान में मौजूद अन्य सभी लोग दंग रह गए. मनीष पांडे का कैच देखकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े विराट कोहली का मुंह खुला रह गया. ऐसा लग रहा था कि कोहली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है. विराट कोहली तुरंत मनीष पांडे के पास गए और उन्हें गले लगाकर शाबाशी दी. वहीं, गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने कैच को देखने के बाद अपना सिर पकड़ लिया. इसके अलावा बल्लेबाज टिम डेविड का रिएक्शन देखकर ऐसा लगा कि जैसे उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ. टिम डेविड क्रीज पर खड़े होकर इधर-उधर देख रहे थे.

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सीजन का बेस्ट कैच

मनीष पांडे के जबरदस्त कैच को देखने के बाद मैदान में खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों को भरोसा नहीं हुआ. वहीं, कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स भी अपनी सीट से खड़े हो गए. मनीष पांडे के कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इस कैच को बेस्ट कैच ऑफ द सीजन बता रहे हैं. देखें वीडियो..

कौन हैं मनीष पांडे?

मनीष पांडे उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जो 2008 से ही आईपीएल खेल रहे हैं. मनीष पांडे विराट कोहली के साथ खेल चुके हैं. वे दोनों साल 2008 में अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे. मनीष पांडे आरसीबी की टीम में भी कोहली के साथ खेल चुके हैं. इतना ही नहीं, मनीष पांडे आईपीएल में शतक लगाने पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.

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