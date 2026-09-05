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काउंटी में भारतीय क्रिकेटर्स का जलवा, मानव सुथार ने झटके 7 विकेट, आकिब नबी का भी धमाल

काउंटी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. मानव सुथार ने वारविकशायर के लिए सात विकेट लेकर टीम को बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. युजवेंद्र चहल ने भी नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ नौ विकेट झटके. वहीं, जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने सरे की रोमांचक जीत में अहम योगदान दिया.

By: Satyam Sengar | Published: September 5, 2026 6:34:44 PM IST

इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में मानव ने 7 विकेट लिए.
इंग्लैंड में काउंटी चैंपियनशिप में मानव ने 7 विकेट लिए.


इंग्लैंड में खेले जा रहे काउंटी चैंपियनशिप के ताजा दौर में छह भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इनमें मानव सुथार और युजवेंद्र चहल ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया. कुलदीप यादव, आकिब नबी, राहुल चाहर और आर साई किशोर भी अपनी-अपनी टीमों के लिए मैदान पर उतरे. भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अलग-अलग रहा, लेकिन कई खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया.

मानव सुथार इस दौर के सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी रहे. उन्होंने डिविजन वन में वारविकशायर की ओर से हैम्पशायर के खिलाफ कुल सात विकेट लिए. सुथार ने पहली पारी में 3/42 और दूसरी पारी में 4/52 के आंकड़े दर्ज किए. उन्होंने मैच में कुल 38.3 ओवर गेंदबाजी की. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत वारविकशायर ने हैम्पशायर को पारी और 129 रन से हरा दिया. सुथार लगातार अच्छे प्रदर्शन के जरिए भारतीय टीम में अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं.

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आकिब नबी ने छक्के से जीता दिल
द ओवल में सरे और यॉर्कशायर के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने सरे के लिए दोनों पारियों में एक-एक विकेट लिया. उन्होंने पहली बार काउंटी क्रिकेट में अपने साथी भारतीय खिलाड़ी कुलदीप यादव को आउट किया. इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए नबी ने उस समय शानदार छक्का लगाया, जब सरे को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे और सिर्फ दो विकेट बाकी थे. वह जल्द आउट हो गए, लेकिन उनके साहसी शॉट ने टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. कुलदीप गेंदबाजी नहीं कर सके और उन्होंने 17 व 1 रन बनाए.

चहल ने भी गेंद से मचाया धमाल
युजवेंद्र चहल ने नॉर्थम्पटनशायर के लिए डरहम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. टीम भले ही 153 रन से हार गई, लेकिन चहल ने दोनों पारियों में 4/36 और 5/84 के आंकड़े दर्ज करते हुए कुल नौ विकेट लिए. इस सीजन में वह तीन प्रथम श्रेणी मैचों में अब तक 14 विकेट ले चुके हैं. राहुल चाहर ने केवल दो ओवर गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में छह रन और शून्य बनाया. वहीं, आर साई किशोर ने ग्लॉस्टरशायर के लिए डर्बीशायर के खिलाफ पहली पारी में 2/59 की गेंदबाजी की और 20 रन भी बनाए.

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