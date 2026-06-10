टेस्ट डेब्यू के बाद मानव सुथार की चमकी किस्मत, इंग्लैंड की इस टीम से आया बुलावा, कब खेलेंगे मैच?

Manav Suthar County Cricket: भारत के युवा स्टार स्पिनर मानव सुथार इंग्लैंड में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. मानव सुथार काउंटी चैंपियनशिप के मौजूदा सीजन में वारविकशायर की ओर से खेलते दिखाई देंगे. वारविकशायर ने भारत के इस नए टेस्ट खिलाड़ी को अगले 2 राउंड के लिए साइन किया है. मानव सुथार 12 जून से स्कारबोरो में यॉर्कशायर के खिलाफ वारविकशायर के मैच में खेलते दिखाई दे सकते हैं.

इसके अलावा वह अगले हफ्ते टॉनटन में समरसेट के खिलाफ होने वाले मैच में खेलने के लिए भी उपलब्ध रहेंगे. 23 साल के मानव सुथार (Manav Suthar) ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. अपने पहले टेस्ट मैच में ही मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लिया और पारी में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया.

वारविकशायर काउंटी क्लब ने क्या कहा?

10 जून यानी बुधवार को वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने बताया कि उन्होंने मानव सुथार के साथ डील साइन की है. वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने कहा, ‘वारविकशायर काउंटी क्रिकेट क्लब मानव सुथार के साथ शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की घोषणा करते हुए बेहद प्रसन्न है. भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी रोथेसे काउंटी चैम्पियनशिप के अगले दो दौरों पर चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. सुथार को उम्मीद होगी कि वे तुरंत प्रभाव डालेंगे, क्योंकि वारविकशायर रोथेसे काउंटी चैम्पियनशिप में खिताब की दौड़ में बने रहने का प्रयास कर रहा है.

Welcoming an Indian international to the Bears family 🇮🇳 Full story ➡️ https://t.co/WYXkB47aev 🐻 #YouBears pic.twitter.com/IQvd93j5of — Bears (@WarwickshireCCC) June 10, 2026

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क्या बोले मानव सुथार?

वारविकशायर के साथ डील साइन करने के बाद मानव सुथार का भी बयान सामने आया है. सुथार ने कहा, ‘अगले दो काउंटी चैम्पियनशिप मैचों के लिए वारविकशायर टीम में शामिल होने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूं. टीम ने सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी की है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं खिताब जीतने की उनकी कोशिश में उनका साथ दे सकूंगा.’ बता दें कि फिलहाल वारविकशायर डिवीजन वन पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है, जिसने छह मैचों में दो जीत और दो ड्रॉ हासिल किए हैं.

मानव सुथार का कैसा है रिकॉर्ड?

मानव सुथार ने 6 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में डेब्यू किया. सुथार ने डेब्यू मैच की पहली पारी में 6 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 1 विकेट हासिल किए. इसके अलावा सुथार ने लोअर ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी भी की. घरेलू क्रिकेट में मानव सुथार राजस्थान की ओर से खेलते हैं. सुथार ने 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 129 विकेट लिए हैं.