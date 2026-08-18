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मानव सुथार के आगे सब फीके! गॉल टेस्ट में श्रीलंका को उंगली पर नचाया, अब खोला सफलता का ‘राज’

Manav Suthar Bowling: भारतीय स्पिन स्टार मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने श्रीलंका को 284 के स्कोर पर रोक दिया. अपने शानदार प्रदर्शन के बाद सुथार ने अपनी सफलता का राज खोला है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 12:16:54 PM IST

मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को कैसे अपनी फिरकी में फंसाया?
मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को कैसे अपनी फिरकी में फंसाया?


Manav Suthar, IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे गॉल टेस्ट मैच में 24 साल के मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन किया. मैच के तीसरे दिन मानव सुथार ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाया. उन्होंने श्रीलंका 4 बल्लेबाजों को फिरकी में फंसाकर आउट किया. इसके चलते भारत ने श्रीलंका को 284 के स्कोर पर ही समेट दिया. श्रीलंका ने अपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 69 रन के भीतर ही गंवा दिए. मानव सुथार ने अपनी स्पेल में 3.50 की इकॉनमी से 76 खर्च करके 4 विकेट हासिल किए. वह अभी तक इस मैदान पर सबसे सफल स्पिनर साबित रहे हैं. इसकी वजह है कि मानव सुथार को बाकी स्पिनर्स के मुकाबले गॉल की पिच पर सबसे ज्यादा टर्न मिला है.

सुथार के आगे कुलदीप-जडेजा फीके!

मानव सुथार (Manav Suthar) ने गॉल टेस्ट में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपने स्पिन से खूब परेशान किया. उन्हें गॉल की पिच से खूब मदद मिल रही थी, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया. सुथार की गेंदबाजी की सबसे खास बात यह रही कि उनकी 74 फीसदी गेंदों पर 4.5 डिग्री से ज्यादा टर्न यानी घुमाव देखने को मिला. इस मैच में यह बाकी स्पिनर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है.

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सुथार के अलावा दूसरे नंबर पर केशरा नुवान्था हैं, जिनकी 60.4 फीसदी गेंदों को 4.5 डिग्री से ज्यादा टर्न मिला. इस मामले में भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (58.2 फीसदी) तीसरे नंबर पर रहे, जबकि कुलदीप यादव (50 फीसदी) चौथे स्थान पर रहे. इसके अलावा श्रीलंका के सोनल दिनुषा (33.3%) चौथे और प्रभात जयसूर्या (22.2 %) पांचवें नंबर पर रहे.

गंभीर को नहीं, इसे दिया क्रेडिट

गॉल टेस्ट के तीसरे दिन के खत्म होने के बाद मानव सुथार ने प्रेस कॉन्फेंस में मीडिया से बात की. उन्होंने अपनी सफलता का क्रेडिट बीसीसीआई के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) को दिया. सुथार ने बताया कि अफगानिस्तान के साथ हुए टेस्ट मैच के बाद वो कूकाबुरा बॉल से प्रैक्टिस कर रहा था. सुथार ने कहा, ‘मेरा प्लान बहुत सिम्पल था अच्छी जगहों पर, सही लेंथ और सही स्पीड से गेंदबाजी करना. यहां की पिच पर थोड़ा बाउंस भी मिलता है, इसलिए सही लाइन पर गेंदबाजी करना जरूरी हो जाता है.’

ये भी पढ़ें: IND vs SL: हाथ मलते रह जाएंगे… गॉल टेस्ट में ऐसा हुआ, तो टीम इंडिया को मिलेगी हार, पूर्व क्रिकेटर ने समझाया गणित

सुथार ने की जडेजा की जमकर तारीफ

24 साल के स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार ने ‘सर’ रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की जमकर तारीफ की, जिन्होंने स्पिन अटैक की अगुवाई की. सुथार ने कहा कि वे इस अनुभवी बाएं हाथ के गेंदबाज से सीखने के लिए काफी उत्सुक थे. सुथार ने कहा, ‘उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है. वह (बॉलिंग) क्रीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. लगातार स्टंप्स पर गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता वर्ल्ड क्लास है. इसलिए मैं उनसे यह सीखना चाहूंगा कि भले ही बल्लेबाज कुछ भी कर रहा हो, मैं कितनी देर तक स्टंप पर गेंदबाजी कर सकता हूं और क्या कोई गलत शॉट निकाल सकता हूं? उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है.’

मैच का क्या हाल?

गॉल टेस्ट की बात करें, तो भारतीय टीम ने चौथे दिन अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की. भारत के पास पहले से ही 178 रनों की बढ़त है. वहीं, भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि केएल राहुल ने 35 रनों की पारी खेली. वहीं, देवदत्त पडिक्कल 44 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. फिलहाल ऋषभ पंत (21) और ध्रुव जुरेल (5) क्रीज पर मौजूद हैं.

Tags: IND vs SLManav Suthar
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