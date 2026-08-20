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Manav Suthar: गॉल टेस्ट में चमके मानव सुथार, फिर भी दिग्गज ने दी वॉर्निंग, कहा- ये किया तो अपनी ताकत खो दोगे

Manav Suthar: पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने मानव सुथार को IPL में न खेलने की सलाह दी है. उनका कहना है कि मानव सुथार को रेड बॉल स्पेशलिस्ट बनना चाहिए. अगर वह IPL में खेलते हैं, तो अपनी ताकत खो सकते हैं. टी20 फॉर्मेट में उन्हें अपनी गेंदबाजी में बदलाव करना होगा, जिससे टेस्ट में उनकी गेंदबाजी पर असर पड़ेगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 20, 2026 6:25:40 PM IST

मानव सुथार को भारतीय दिग्गज ने दी चेतावनी.
मानव सुथार को भारतीय दिग्गज ने दी चेतावनी.


Cheteshwar Pujara Advice to Manav Suthar: भारतीय टीम के युवा स्पिनर मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी की. उन्होंने श्रीलंका के 10 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसके दम पर भारत ने 165 रनों से जीत दर्ज की. इस शानदार प्रदर्शन के बाद हर तरफ मानव सुथार की चर्चा हो रही है. इस बीच पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सुथार को बड़ी चेतावनी दी है.

पुजारा का कहना है कि मानव सुथार (Manav Suthar) को आईपीएल से दूर रहना चाहिए. उन्होंने सुथार को आईपीएल खेलने की बजाय टेस्ट स्पेशलिस्ट बनाए रखने की अपील की है. पुजारा का मानना है कि मानव सुथार जैसे युवा खिलाड़ी छोटे फॉर्मेट यानी टी20 खेलना चाहते हैं, लेकिन सुथार को ऐसा करने से बचना चाहिए. अगर वह आईपीएल में खेलते हैं, तो उनकी गेंदबाजी स्किल्स पर बुरा असर पड़ सकता है.

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IPL में खेलने से खो देंगे ताकत!

चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने कहा कि उन्हें मानव सुथार के IPL में खेलने से कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मानव सुथार का भी IPL में खेलने का मन कर सकता है, लेकिन वहां मत जाना. उन्हें अगर IPL में खेलने का मौका मिलता है, तो वह अच्छा होगा, लेकिन जो आपकी ताकत है उसको मत बदलना.’

पुजारा ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि सुथार को अपनी बॉलिंग में ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है. हालांकि जब व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात आती है, तो आपको फ्लैट ट्रैजेक्टरी की जरूरत होती है. पुजारा ने आगे कहा कि अगर वह (मानव सुथार) आईपीएल में खेलता है और वहां सफल होता है, तो ठीक है लेकिन उन्हें अपनी ताकत को नहीं बदलना चाहिए.

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क्या है सुथार की ताकत?

पूर्व अनुभवी बल्लेबाज ने बताया कि मानव सुथार की ताकत पर भी बात की. उन्होंने कहा कि सुथार गेंद की रफ्तार को धीमा रखते हुए फ्लाइट करवाने से हिचकते नहीं हैं. पुजारा ने सुथार को सलाह देते हुए कि उन्हें अपनी इसी स्किल पर टिके रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर सुथार IPL में खेलते हैं, तो वहां पर अपनी ताकत को नहीं बदलने की बजाय गेंद को फ्लाइट करवाना चाहिए.

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा खुद एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी है. पुजारा ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैच खेले, जबकि IPL में सिर्फ 30 मैच ही खेले.

IPL में किस टीम से खेलते हैं सुथार?

बता दें कि मानव सुथार मौजूदा समय में IPL में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. उन्होंने अभी तक IPL में सिर्फ 5 मैच ही खेले हैं, जिसमें 2 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, ओवरऑल टी20 क्रिकेट में सुथार ने 29 मैचों में 25 विकेट चटकाए हैं.

Tags: home-hero-pos-2Manav Suthar
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