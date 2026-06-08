बेटे ने रचा 25 साल पुराना इतिहास, पर मैच छोड़ घर क्यों भागा मानव सुथार का परिवार? वजह जान हर कोई हैरान!

राजस्थान के 23 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है. अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की महज चौथी ही गेंद पर विकेट चटकाकर मानव ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा लिया.

इस मुकाबले में केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शानदार शतकों की बदौलत भारत ने अपनी पहली पारी 564/8 पर घोषित की. इसके बाद रनों के पहाड़ का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम को रोकने के लिए कप्तान गिल ने छठे ओवर में ही गेंद मानव सुथार के हाथों में सौंप दी. मानव ने भी अपने कप्तान के इस भरोसे को खाली नहीं जाने दिया और ओवर की चौथी ही गेंद पर अब्दुल मलिक को मोहम्मद सिराज के हाथों शॉर्ट फाइन लेग पर कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया.

मैदान छोड़ घर क्यों लौट आए माता-पिता?

एक तरफ जहां मैदान पर मानव के इस पहले इंटरनेशनल विकेट का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके माता-पिता अपने बेटे को टेस्ट कैप मिलते देखने के बाद चुपचाप घर के लिए रवाना हो गए. पीटीआई (PTI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मानव के माता-पिता और बहन अंधविश्वास के चलते मुल्लांपुर स्टेडियम में आगे का मैच देखने के लिए नहीं रुके. टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को मानव के पिता जगदीश सुथार ने बताया, ‘हां, मैं, मेरी पत्नी और बेटी मानसी (मानव की छोटी बहन) उसका डेब्यू मैच देखने आए थे. कल जब उसे टेस्ट कैप मिली, तो उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है. लेकिन आज (रविवार) हम घर वापस लौट आए, क्योंकि हम सब काफी नर्वस थे. जब हम मैदान पर बैठकर उसे लाइव खेलते देखते हैं, तो थोड़े अंधविश्वासी हो जाते हैं.’

दिलचस्प बात यह है कि माता-पिता का यह टोटका कहें या अंधविश्वास, काम कर गया. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने महज 113 रन पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे, जिनमें से 3 विकेट अकेले मानव सुथार ने झटके. अफगानिस्तान की टीम अभी भी भारत से 451 रन पीछे है.

मानव के माता-पिता के अन्धविश्वास को मिली हवा

मानव सुथार (Manav Suthar) ने टेस्ट डेब्यू किया. उन्होंने इस मैच में कुल 7 विकेट चटकाए. अफगानिस्तान की पहली पारी के दौरान मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी की. उन्होंने अकेले ही अफगानी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. अफगानिस्तान की पहली पारी के दौरान मानव सुथार ने 6 विकेट चटकाए. इसी के साथ वह 10वें ऐसे भारतीय गेंदबाज बने, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर एक पारी में 5 विकेट हॉल लिया है. मानव सुथार के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट और वाशिंग्टन सुंदर ने 1 विकेट लिया.

भारतीय टीम ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान (IND vs AFG) को हरा दिया है. भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग और 300 रन से हराया, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा भारतीय टीम ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया.

25 साल बाद बना यह अनोखा रिकॉर्ड

अब्दुल मलिक का विकेट लेते ही मानव सुथार टेस्ट डेब्यू के अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले आठवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले मोंटू बनर्जी (बनाम वेस्टइंडीज, 1948), मनोहर हार्डीकर (बनाम वेस्टइंडीज, 1958), वामन कुमार (बनाम पाकिस्तान, 1961), चेतन शर्मा (बनाम पाकिस्तान, 1984), डब्ल्यूवी रमन (बनाम वेस्टइंडीज, 1988), नीलेश कुलकर्णी (बनाम श्रीलंका, 1997) और टीनू योहाना (बनाम इंग्लैंड, 2001) यह कारनामा कर चुके हैं. मानव की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि भारत के लिए यह रिकॉर्ड पूरे 25 साल के लंबे सूखे के बाद बना है. आखिरी बार 2001 में टीनू योहाना ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज मार्क बुचर को अपने डेब्यू ओवर में आउट किया था. मजेदार बात यह है कि योहाना ने भी अपनी चौथी ही गेंद पर विकेट निकाला था.