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IND vs AFG: 25 सालों में जो नहीं हुआ, डेब्यू करते ही मानव सुथार ने रचा इतिहास; बुमराह से लेकर सिराज तक सब दंग

IND vs AFG: युवा खिलाड़ी मानव सुथार ने ऐसी ही एक शानदार और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. अपने टेस्ट डेब्यू पर, मानव ने वह जादुई सफलता हासिल की जिसका सपना हर युवा गेंदबाज देखता है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 7, 2026 4:30:21 PM IST

भारतीय क्रिकेट में 25 साल बाद हुआ ऐसा डेब्यू
भारतीय क्रिकेट में 25 साल बाद हुआ ऐसा डेब्यू


IND vs AFG:  भारतीय क्रिकेट को एक और उभरता हुआ सितारा मिल गया है. 23 वर्षीय स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू को यादगार बनाते हुए ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो पिछले 25 सालों में कोई भारतीय गेंदबाज नहीं बना पाया था. मानव ने अपने पहले ही टेस्ट ओवर में विकेट लेकर इतिहास रच दिया और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाजों की खास सूची में जगह बना ली. उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने न सिर्फ टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, बल्कि क्रिकेट जगत का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया.

डेब्यू करने का मौका

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में, 23 साल के स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार को डेब्यू करने का मौका दिया गया. फिर उन्होंने अपने पहले ही ओवर में विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस को खुशी का पल दिया. उन्होंने अपने पहले ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल मलिक को आउट किया.

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सुथार का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में दर्ज

इस विकेट के साथ मानव सुथार का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया. मानव सुथार पिछले 25 सालों में टेस्ट डेब्यू पर अपने पहले ओवर में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए. मानव सुथार से पहले, आखिरी बार अपने पहले टेस्ट ओवर में विकेट 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ तेज गेंदबाज टीनू योहानन ने लिया था.

पहले ओवर में विकेट लेने वाले सिर्फ आठवें भारतीय गेंदबाज

मानव सुथार टेस्ट डेब्यू पर अपने पहले ओवर में विकेट लेने वाले सिर्फ आठवें भारतीय गेंदबाज हैं. इस लिस्ट में मोंटू बनर्जी, मनोहर हार्डिकर, वामन कुमार, चेतन शर्मा, डब्ल्यूवी रमन और नीलेश कुलकर्णी जैसे बॉलर शामिल हैं.

पहली इनिंग में शानदार बॉलिंग

मानव सुथार ने इस मैच की पहली इनिंग में शानदार बॉलिंग की. उन्होंने अपने पहले 10 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और दो विकेट लिए. उन्होंने पांच मेडन ओवर भी फेंके.

Tags: IND vs AFGManav Suthar
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