Manav Suthar: जाट या राजपूत नहीं, तो क्या है मानव सुथार की जाति, किस धर्म और राज्य से है संबंध?

Manav Suthar Caste: 24 साल के युवा स्पिनर मानव सुथार भारतीय टीम के लिए नए स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे हैं. श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट (IND vs SL) में मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट चटकाए. उन्होंने पहली पारी में श्रीलंका के 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जबकि दूसरी पारी में 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. उनके इस धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने श्रीलंका को गॉल टेस्ट में 165 रनों से हराया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. इस मुकाबले के बाद हर तरफ मानव सुथार की चर्चा चल रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मानव सुथार के बारे में सारी डिटेल्स…

किस राज्य से हैं मानव सुथार?

मानव सुथार (Manav Suthar) राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं. उनका जन्म 3 अगस्त 2002 को हुआ था. वह घरेलू क्रिकेट में राजस्थान के लिए खेलते हैं, जबकि आईपीएल में गुजरात टाइटंस का हिस्सा हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में शुभमन गिल की कप्तानी के अंडर में गुजरात टाइटंस के लिए खेला था. इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिला था.

पिता ने कर्ज लेकर सिखाया क्रिकेट

भारतीय क्रिकेटर मानव सुथार राजस्थान के एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता जगदीश सुथार श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में पीटीआई टीचर थे. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मानव सुथार को प्रैक्टिस के लिए टर्फ पिच की जरूरत थी, लेकिन उस समय श्रीगंगानगर में इसकी व्यवस्था नहीं थी. ऐसे में उनके पिता ने बैंक से लोन लेकर घर के पास की जमीन पर किराए पर ली और टर्फ पिच तैयार करवाई. उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया. आज मानव सुथार भारत की जर्सी में अपने पिता और परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं.

किस समुदाय से है सुथार का ताल्लुक?

मानव सुथार विश्वकर्मा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. दरअसल, भारत में सुथार (या सुतार) एक पारंपरिक कारीगर जाति मानी जाती है. इनका मुख्य काम लकड़ी का काम करना है. इस समुदाय के लोग घरों के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, कृषि उपकरण और अन्य लकड़ी के सामान बनाने में काफी कुशल होते हैं. सुथार समाज अपनी मेहनत, शिल्पकला और तकनीकी कौशल के लिए मशहूर हैं. राजस्थान में सुथार समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. इसके अलावा इस समुदाय के लोग गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में हैं.

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मानव सुथार का घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन

भारतीय स्पिन ऑलराउंडर मानव सुथार ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. सुथार ने 33 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 157 विकेट चटकाए हैं. साथ ही फर्स्ट क्लास में सुथार के नाम 1,104 रन भी दर्ज हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए में मानव सुथार ने 25 मुकाबलों में 34 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, टी20 में सुथार ने 29 मैचों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं.

भारत के लिए डेब्यू

मानव सुथार ने भारत के लिए 6 जून 2026 को अफगानिस्तान के लिए खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. इस मैच में सुथार ने दोनों पारियों में 7 विकेट चटकाए थे. इसके बाद उन्हें श्रीलंका दौरे पर जाने का मौका मिला. सुथार ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी की. उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपने स्पिन के जादू से बहुत परेशान किया. पहली पारी में सुथार ने 4 विकेट चटकाए, जबकि आखिरी पारी में 6 विकेट हासिल किए. इसके दम पर भारत ने आसानी से मैच अपने नाम कर लिया.