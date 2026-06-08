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IND vs AFG: मानव सुथार का ऐतिहासिक डेब्यू! पहले टेस्ट में खोला ‘पंजा’, कौन-कौन कर चुका ये कारनामा?

IND vs AFG: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच में मानव सुथार ने धमाल मचा दिया है. मानव सुथार ने इस मुकाबले में पहली पारी में ही 6 विकेट हासिल कर इतिहास रच दिया. वह भारत की ओर से टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 8, 2026 12:03:57 PM IST

मानव सुथार ने टेस्ट डेब्यू पर पहली पारी में 6 विकेट झटके.
मानव सुथार ने टेस्ट डेब्यू पर पहली पारी में 6 विकेट झटके.


Manav Suthar 6 Wickcts: भारत के युवा लेफ्ट ऑर्म स्पिनर मानव सुथार ने अपने टेस्ट डेब्यू पर बड़ा कारनामा कर दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने दूसरी पारी में अफगानिस्तान के 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू पर 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं.

इससे पहले 9 भारतीय गेंदबाज यह कारनामा कर चुके हैं. मानव सुथार (Manav Suthar) से पहले स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट हॉल लिया था. अब 23 साल के उभरते स्पिन मास्टर मानव सुथार ने इस खास लिस्ट में अपने जोड़ लिया है. जानें किन गेंदबाजों ने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट चटकाए.

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इन गेंदबाजों ने टेस्ट डेब्यू पर खोला ‘पंजा’

भारत की ओर से अभी तक कुल 10 गेंदबाज अपने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. मानव सुथार इस लिस्ट में 10वें भारतीय गेंदबाज बने हैं. इससे पहले साल 2021 में अक्षर पटेल (Axar Patel) ने यह कारनामा किया था. नीचे देखें यह कारनामा करने वाले गेंदबाजों की लिस्ट…

  • मोहम्मद निसार- 1932
  • वामन विश्वनाथ कुमार- 1961
  • सैयद आबिद अली- 1967
  • दिलीप जोशी- 1979
  • नरेंद्र हिरवानी- 1988
  • अमित मिश्रा- 2008
  • रविचंद्रन अश्विन- 2011
  • मोहम्मद शमी- 2013
  • अक्षर पटेल- 2021
  • मानव सुथार- 2026*

भारत के लिए दूसरा बेस्ट डेब्यू

अफगानिस्तान के खिलाफ मानव सुथार ने ऐतिहासिक टेस्ट डेब्यू किया. उन्होंने भारत की ओर से टेस्ट डेब्यू पर दूसरा सबसे अच्छा गेंदबाजी प्रदर्शन किया. उन्होंने एक पारी में 33 रन देकर 6 विकेट लिए. इससे पहले साल 1988 में नरेंद्र हिरवानी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में एक पारी में 61 रन देकर 8 विकेट लिए थे.

मानव सुथार के आगे बेबस अफगानी बल्लेबाज

मैच की बात करें, तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारत की ओर से केएल राहुल और शुभमन गिल ने शतक लगाया. इसके अलावा साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत और वाशिंग्टन सुंदर ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. इसके दम पर भारत ने पहली पारी में 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. इसके जवाब में उतरी अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 पर ढेर हो गई. भारत की ओर से मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट हासिल किए. उन्होंने अकेले के दम पर अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. फिलहाल भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो-ऑन दिया है. अफगानिस्तान की टीम तीसरी पारी में भी बल्लेबाजी कर रही है.

Tags: IND vs AFGManav Suthar
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