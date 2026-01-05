Home > क्रिकेट > विजय हजारे ट्रॉफी में टूटा बड़ा रिकॉर्ड, इस बल्लेबाज ने सबसे तेज 100 छक्के लगाकर रचा इतिहास

Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी में 100 छक्के लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए है. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज भारत के प्रमुख 50 ओवर के व्हाइट-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी कर रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 5, 2026 7:14:32 PM IST

Ruturaj Gaikwad: ऋतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी में 100 छक्के लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए है. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज भारत के प्रमुख 50 ओवर के व्हाइट-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी कर रहा है. गायकवाड़ ने मौजूदा सीजन के पांचवें राउंड के एलीट ग्रुप सी मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 66 रन बनाए. उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 52 गेंदों का सामना किया और सात चौके लगाए. गायकवाड़ ने अर्शिन कुलकर्णी के साथ दूसरे विकेट के लिए 108 रन जोड़े, जिन्होंने 114 गेंदों में 114 रन बनाए.

ऋतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी में 100 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए है. ऋतुराज गायकवाड़ इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते है. उन्होंने 57 विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में 105 छक्के लगाए है. कर्नाटक के मनीष पांडे विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ों की लिस्ट में टॉप पर है.

मनीष पांडे 108 छक्कों के साथ टॉप 

मनीष पांडे ने 2008 से 2023 तक 103 मैचों में कर्नाटक के लिए 108 छक्कों और 250 चौकों की मदद से 3403 रन बनाए है. केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद 56 मैचों में 92 छक्कों के साथ छक्के लगाने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने बड़ौदा के लिए 58 विजय हजारे ट्रॉफी मैचों में 91 छक्कों के साथ अपने करियर का अंत किया है.

ऋतुराज गायकवाड़ ने 257 रन बनाए 

ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी के मौजूदा एडिशन के एलीट ग्रुप सी में महाराष्ट्र के लिए पांच मैच खेले है और एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से कुल 257 रन बनाए है. उन्होंने अब तक 28 चौके और पांच छक्के लगाए है. इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 3 दिसंबर 2025 को रायपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए अपना पहला वनडे शतक बनाया था. हालांकि इस उपलब्धि के बावजूद उन्हें न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया है.

