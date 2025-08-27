Home > खेल > ICC ODI Ranking में नंबर 1 पोजीशन को लेकर हो गया खेला, देख कर चौंक गए लोग

ICC ODI rankings: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में ताज़ा रैंकिंग जारी की है और दो खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज़ बन गए हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 27, 2025 17:59:00 IST

ICC Latest ODI player rankings: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में ताज़ा रैंकिंग जारी की है और दो खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज़ बन गए हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। आपको बता दें, यह बदलाव अच्छे प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि खराब गेंदबाज़ी की वजह से देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज पिछले हफ़्ते नंबर-1 गेंदबाज़ बने थे, वो अब भी उसी स्थान पर हैं, लेकिन एक और खिलाड़ी इस स्थान पर आ गया है।

दुनिया को एक साथ मिले दो नंबर-1 गेंदबाज

ICC की ताज़ा वनडे रैंकिंग में केशव महाराज संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर खिसक गए हैं और अब वो श्रीलंका के महेश दीक्षाना के साथ नंबर-1 गेंदबाज़ भी बन गए हैं। इसके पीछे की वजह केशव महाराज का खराब प्रदर्शन है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के आखिरी मैच में केशव महाराज ने सिर्फ़ 1 विकेट लिया और 57 रन दिए। जिससे उनके रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। उनके रेटिंग अंक 687 से घटकर 671 हो गए हैं। वहीं, तीक्षा 671 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर थीं। लेकिन बराबर अंक मिलने के कारण अब वह नंबर-1 बन गई हैं।

लुंगी एनगिडी की रैंकिंग में उछाल

उनके अलावा, लुंगी एनगिडी को रैंकिंग में उछाल मिला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सात विकेट लेने वाले लुंगी एनगिडी छह पायदान चढ़कर 28वें स्थान पर पहुँच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज़ नाथन एलिस को भी फ़ायदा हुआ है। उन्होंने 21 पायदान की छलांग लगाई है। हालाँकि, उनके साथी एडम ज़म्पा 10वें से 11वें स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि वेस्टइंडीज़ के गुडाकेश मोती ने शीर्ष दस में अपनी जगह बना ली है।

कैमरून ग्रीन की लंबी छलांग

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ग्रीन ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से दूसरा सबसे तेज वनडे शतक लगाया, जिसके कारण वह बल्लेबाजों की सूची में 40 स्थान की छलांग लगाकर 78वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

