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मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका! महेला जयवर्धने ने 10 साल पुराना नाता तोड़ा, हेड कोच का पद से दिया इस्तीफा

Mahela Jayawardene Mumbai Indians: श्रीलंका के दिग्गज महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के साथ अपना 10 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया है. उन्होंने IPL 2027 से पहले हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. अब मुंबई इंडियंस अगले सीजन के लिए नए हेड कोच की तलाश कर रही है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 17, 2026 4:56:09 PM IST

महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के हेड कोच पद से दिया इस्तीफा.
महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के हेड कोच पद से दिया इस्तीफा.


Mahela Jayawardene Mumbai Indians: IPL 2027 से पहले मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका लगा है. श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है. महेला जयवर्धने पिछले 2 सीजन से मुंबई इंडियंस के हेड कोच के तौर पर काम कर रहे थे. इससे पहले वो साल 2017 से 2022 तक मुंबई इंडियंस को कोचिंग दी थी. उनकी कोचिंग में मुंबई इंडियंस ने 3 बार IPL का खिताब अपने नाम किया है. अब उन्होंने इस पद को छोड़ने का फैसला किया है.

इसको लेकर मुंबई इंडियंस ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी की. इसमें कहा गया, ‘मुंबई इंडियंस ने आज घोषणा की कि महेला जयवर्धने हेड कोच का पद छोड़ देंगे, जिससे #OneFamily के साथ उनका एक दशक पुराना जुड़ाव खत्म हो जाएगा.’ फ्रेंचाइजी ने इतने सालों तक हेड कोच की जिम्मेदारी निभाने के लिए महेला जयवर्धने की तारीफ की.

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मुंबई इंडियंस ने क्या कहा?

मुंबई इंडियंस ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा, ‘2017 से 2022 तक और फिर 2024 से 2026 तक, इस रोल में अपने 2 कार्यकालों में, उन्होंने (महेला जयवर्धने) फ्रेंचाइजी के कल्चर को बनाने, एक मजबूत टीम माहौल बनाने और अनुशासन, सहयोग और टीम-पहले की सोच पर आधारित अप्रोच को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है.’

वहीं, महेला जयवर्धने का भी इस पर बयान आया है. उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस एक दशक से ज्यादा समय से उनके सफर का एक खास हिस्सा रही है. उन्होंने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, फैंस और फ्रेंचाइजी मालिकों नीता और आकाश अंबानी को उनके सपोर्ट और भरोसे के लिए धन्यवाद दिया. साथ ही महेला जयवर्धने ने टीम की कामयाबियों पर गर्व जताया और आने वाले सालों में फ्रेंचाइजी की कामयाबी की दुआ की.

अब कौन बनेगा MI का नया कोच?

महेला जयवर्धने के हेड कोच के पद से हटने के बाद मुंबई इंडियंस के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. मुंबई इंडियंस एक नए हेड कोच की तलाश कर रही है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि आखिरी टीम का अगला हेड कोच कौन हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो मुंबई इंडियंस जल्द ही नए कोच का एलान कर सकती है. इस समय माइकल हसी, एरोन फिंच और मार्क बाउचर जैसे दिग्गजों के नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं.

Tags: IPL 2027Mahela Jayawardenemumbai indians
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