Eknath Shinde Helps Vinod Kambli: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनकी मदद के लिए सामने आए हैं. हाल ही में विनोद कांबली ने अपने परिवार के साथ सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कांबली और उनके परिवार को आश्वासन दिया कि वो उनके इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे. इसके अलावा उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की भी पूरी जिम्मेदारी उठाने का आश्वासन दिया है.

विनोद काबंली (Vinod Kambli) शनिवार (28 नवंबर) को अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास नंदनवन पहुंचे थे. डिप्टी सीएम शिंदे ने कांबली उनके परिवार से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

सरकार उठाएगी विनोद कांबली के इलाज का खर्च

मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया कि कांबली को ठाणे के जुपिटर अस्पताल में जरूरी इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि विनोद कांबली के इलाज पर होने वाले खर्च की जिम्मेदारी भी उठाई जाएगी, जिससे आर्थिक परेशानियों के कारण उनके उपचार में कोई रुकावट न आए. एकनाथ शिंदे ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इसमें उन्होंने बताया कि पूर्व क्रिकेटर कांबली के दिमाग में खून का थक्का जम गया है. इससे उन्हें बार-बार स्ट्रोक आने का खतरा है. इसके अलावा वह याददाश्त कमजोर होने सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनके लिए लंबे समय तक इलाज की जरूरत है.

📍 #मुंबई | माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आज नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी येऊन माझी सदिच्छा भेट घेतली. विनोद कांबळी यांच्या मेंदूमध्ये रक्ताची गाठ झाल्याने त्यांना वारंवार ब्रेन स्ट्रोक येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या त्रासामुळे स्मरणशक्ती कमी होणे आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. या आजाराचा सामना करण्यासाठी प्रदीर्घ उपचारांची गरज असल्याचे त्याने यावेळी सांगितले. ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात त्याच्यावर लागतील ते सर्व उपचार करून त्याला पूर्णपणे बरे करण्यात येईल तसेच त्याच्या दोन्ही मुलांची शैक्षणिक जबाबदारी देखील #शिवसेना पक्षाच्या वतीने घेऊन त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू देणार नाही असे त्याला आणि त्याच्या कुटुंबियांना याप्रसंगी आश्वस्त केले. यावेळी विनोद कांबळी यांच्या पत्नी अँड्रिया हेविट, त्यांची मुले जीजस कांबळी आणि जोहाना कांबळी तसेच एमसीएचे जगविख्यात पीच क्युरेटर नदीम मेमन उपस्थित होते. #VinodKambli #Cricket #Shivsena #Mumbai #EknathShinde #Maharashtra @Shivsenaofc — Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 28, 2026

बच्चों की पढ़ाई का भी उठाएंगे खर्च

एकनाथ शिंदे ने सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि विनोद कांबली के परिवार की आर्थिक चिंता को कम करने का भी आश्वासन दिया है. उन्होंने कांबली के दोनों बच्चों जीसस और जोहाना की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया है, जिससे पिता की बीमारी के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर न पड़े.

कांबली का क्रिकेट करियर

54 साल के पूर्व क्रिकेटर विनोद काबंली भारत के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते थे. वह सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त हैं. विनोद काबंली ने भी सचिन तेंदुलकर की तरह अपने करियर की शानदार शुरुआत की थी. हालांकि उनका इंटरनेशनल करियर ज्यादा लंबा नहीं चला. कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 1,084 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 4 शतक आए. वहीं, वनडे में कांबली के नाम 2,477 रन दर्ज हैं, जिसमें उनके बल्ले से 2 शतक आए हैं.