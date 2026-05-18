IPL छोड़ बंदूक चलाते दिखे धोनी, NSG कमांडो के साथ मिलकर किया ऐसा काम; देख दंग रह गए लोग; वीडियो वायरल

MS Dhoni Shooting Viral Video:चेन्नई में NSG (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) रीजनल हब के MS धोनी के हालिया दौरे ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पहले से ही हाई-वोल्टेज दिन में इमोशन की एक और परत जोड़ दी है, क्योंकि इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या महान कप्तान चेपॉक में IPL 2026 में खेलेंगे.

NSG कमांडो के जवानों के साथ बिताया समय

MS धोनी जो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के ऑनरेरी रैंक पर हैं ने अपने दौरे के दौरान NSG कमांडो के जवानों के साथ समय बिताया उनसे बातचीत की और शूटिंग प्रैक्टिस में हिस्सा लिया. सेशन के एक हल्के-फुल्के पल में काली टी-शर्ट और डेनिम पहने धोनी को कमांडो के साथ फिटनेस और ट्रेनिंग रूटीन पर चर्चा करते देखा गया फिर उन्होंने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, “फिट लग रहा हूँ ना”. इस अचानक की गई बात पर उनके आस-पास के जवानों के चेहरे पर मुस्कान और हंसी आ गई. उन्हें शूटिंग ड्रिल में भी हिस्सा लेते और सुपरविज़न में हथियार चलाते हुए देखा गया.

धोनी का आर्म्ड फ़ोर्सेज़ के साथ लंबे समय से जुड़ाव अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है. 2011 में उन्हें टेरिटोरियल आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरेरी रैंक दी गई थी, और तब से उन्होंने जम्मू और कश्मीर में ड्यूटी सहित कई ट्रेनिंग अटैचमेंट में हिस्सा लिया है.

क्या पीली जर्सी में खेलेंगे धोनी?

यह मैच अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2026 सीजन के सबसे इमोशनल दिनों में से एक के साथ मेल खाता है. CSK अपना आखिरी होम गेम चेपॉक में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल रही है,और एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धोनी पीली जर्सी में खेलेंगे. यह अंदाज़ा इस बात पर लगाया जा रहा है कि MS धोनी ने इस सीज़न में एक भी मैच नहीं खेला है, पिंडली में खिंचाव के कारण बाहर रहे, जिसने शुरू में उन्हें पहले दो हफ़्तों के लिए बाहर कर दिया था, लेकिन आखिरकार उन्हें अब तक पूरे कैंपेन से बाहर रखा.

इमोशन को और बढ़ाने वाली बात धोनी की 2021 की पुरानी बात है जब उन्होंने चेन्नई में अपना आखिरी T20 मैच खेलने की इच्छा का इशारा किया था. लगभग पांच साल बाद, CSK अभी भी प्लेऑफ़ की रेस में है, लेकिन आज का मैच सिर्फ़ एक लीग गेम से कहीं ज़्यादा लग रहा है, भले ही रिटायरमेंट की कोई ऑफिशियल घोषणा न हुई हो. CSK की स्थिति आसान लेकिन तनावपूर्ण है: अपने बचे हुए मैचों में से दो जीत से वे 16 पॉइंट्स पर पहुंच जाएंगे और अपनी प्लेऑफ़ की उम्मीदें ज़िंदा रखेंगे, हालांकि क्वालिफ़िकेशन अभी भी दूसरे नतीजों पर निर्भर करेगा.

भले ही धोनी XI में शामिल न हों, उम्मीद है कि वह आज चेपॉक में मौजूद रहेंगे, जिससे फ़ैन्स को एक यादगार शाम में कम से कम उनकी एक झलक तो मिलेगी. टीम के साथ उनकी थोड़ी देर की ट्रेनिंग ने उम्मीद बढ़ा दी है, लेकिन उनका असल में हिस्सा लेना अभी भी पक्का नहीं है क्योंकि फ़्रैंचाइज़ी ने पूरे सीज़न में सावधानी बरती है. CSK ने फ़ैन्स से मैच के बाद एक लैप ऑफ़ ऑनर के लिए रुकने की भी अपील की है, जिससे उनके IPL 2026 कैंपेन में एक अहम रात के आस-पास का इमोशनल माहौल और बढ़ जाएगा.