हाथ में बीयर, साथ में गर्लफ्रेंड… फिर हुआ कुछ ऐसा, मैच देखने गया युवक बन गया इंटरनेशनल क्रिकेटर

Luke Pomersbach Debut Story: घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह एक दिन अपने देश के लिए इंटरनेशनल मैच खेले. अक्सर युवा खिलाड़ियों को कई सालों तक अपने इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार करना पड़ता है. पहले अंडर-14 से लेकर अंडर-19 और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल कर पहुंच पाते हैं. वहीं, कुछ खिलाड़ी सालों तक घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद अपने देश की टीम में जगह नहीं बना पाते हैं.

ऐसे में अगर हम आपको कहें कि एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड का साथ मैच देखने पहुंचा और उसी दौरान उसका इंटरनेशनल डेब्यू हो गया. दरअसल, यह कहानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ल्यूक पोमर्सबैक (Luke Pomersbach) की, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में सिर्फ 1 ही मैच खेला है.

पोमर्सबैक का अजीबोगरीब डेब्यू

साल 2007 में न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी. दोनों देशों के बीच पर्थ में टी20 मैच खेला जाना था. इस मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ब्रैड हॉज चोटिल हो गए. उन्हें मैच से पहले ही अनफिट घोषित कर दिया गया. ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास रिजर्व खिलाड़ी नहीं थे. ऐसे में 11वें प्लेयर का ऑप्शन खाली हो गया. इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम मैनेजमेंट को पता चला कि घरेलू क्रिकेट खेलने वाले बल्लेबाज ल्यूक पोमर्सबैक मैच देखने के लिए स्टेडियम में आए हैं.

टीम मैनेजमेंट ने ल्यूक पोमर्सबैक को तुरंत ड्रेसिंग रूम में बुलाया. उस समय ल्यूक पोमर्सबैक स्टैंड्स में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीयर पी रहे थे. उन्हें तुरंत ड्रेसिंग रूम में लाया गया और किट दी गई. पहले तो ल्यूक पोमर्सबैक को यह सब मजाक लगा, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि यह कोई मजाक नहीं है. उसी दिन ल्यूक पोमर्सबैक ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उस मैच में ल्यूक पोमर्सबैक ने 7 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाए. इसके बाद ल्यूक पोमर्सबैक को फिर कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला.

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घरेलू क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन?

ल्यूक पोमर्सबैक ने साल 2006 में घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद एक साल में ही ल्यूक पोमर्सबैक का टी20 इंटरनेशनल डेब्यू हो गया. हालांकि यह उनके करियर का पहला और आखिरी इंटरनेशनल मैच बन गया. ल्यूक पोमर्सबैक के घरेलू करियर की बात करें, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 39 मैचों में 2,785 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में 37 मैचों में 666 रन बनाए हैं.

IPL में भी खेले ल्यूक पोमर्सबैक

बाएं हाथ के बल्लेबाज ल्यूक पोमर्सबाक ने इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद भी आईपीएल में भी खेला. साल 2008-2009 और 2013 में ल्यूक पोमर्सबैक किंग्‍स XI पंजाब के लिए खेलते दिखाई दिए. इसके बाद साल 2011 और 2012 में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा रहे. हालांकि इस दौरान वह विवादों में भी रहे. IPL 2012 के दौरान एक अमेरिकी महिला से छेड़छाड़ और उसके मंगेतर पर हमले के आरोप में ल्यूक को गिरफ्तार किया गया. इसकी वजह से आरसीबी मैनेजमेंट ने ल्यूक पोमर्सबैक को सस्पेंड कर दिया था.