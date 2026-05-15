LSG vs CSK Head to Head: इकाना में होगी ‘कांटे की टक्कर’, आंकड़ों में कौन किस पर भारी? यहां देखें पूरी रिपोर्ट

LSG vs CSK Head to Head: आईपीएल 2026 में आज यानी 15 मई को इकाना स्टेडियम में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जहां ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आमने-सामने होंगी. पिछली बार जब ये दोनों टीमें चेपॉक के मैदान पर भिड़ी थीं, तो बाजी चेन्नई के हाथ लगी थी.

लखनऊ के लिए यह सीजन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है और अब वे आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं. ऐसे में पंत की सेना की कोशिश होगी कि वे इस मैच को जीतकर सम्मान के साथ अपने अभियान का अंत करें. दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच बेहद अहम है. वे प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं और आज की जीत उन्हें टॉप-4 में जगह दिला सकती है.

LSG vs CSK: हेड-टू-हेड आंकड़े

आईपीएल के इतिहास में लखनऊ और चेन्नई के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं. दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही है. चेन्नई ने 3 मैच जीते हैं, तो लखनऊ ने भी 3 मैचों में जीत का परचम लहराया है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा था. अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पलड़ा चेन्नई का भारी नजर आ रहा है. आईपीएल 2025 और 2026 के पिछले दो मुकाबलों में चेन्नई ने लखनऊ को मात दी है. हालांकि, 2024 के सीजन में लखनऊ का दबदबा था, जब उन्होंने चेन्नई को लगातार दो बार हराया था.

मैच का मिजाज

लखनऊ की टीम फिलहाल खराब फॉर्म से जूझ रही है. पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ ही 200 से ज्यादा का स्कोर बनाने के बावजूद उन्हें 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. आज के मैच में भी चेन्नई सुपर किंग्स को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. इसके पीछे की वजह उनका हालिया फॉर्म, लखनऊ पर पिछली दो जीत और प्लेऑफ में पहुंचने का जज्बा है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वॉड

हालांकि प्लेइंग इलेवन का फैसला टॉस के वक्त होगा, लेकिन सीजन के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं…

लखनऊ सुपर जायंट्स: ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, अब्दुल समद, आयुष बदोनी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, जोश इंगलिस, मुकुल चौधरी (विकेटकीपर), मोहम्मद शमी, आवेश खान, मोहसिन खान, मयंक यादव, प्रिंस यादव, दिग्विजय राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्खिया, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी

चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान, उर्वी पटेल, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, विलियम शॉर्ट, अमन खान, जैक फाउल्क्स, मैकनील नोरोन्हा, डियान फॉरेस्टर, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, अकील होसेन, मैट हेनरी, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन और आकाश मधवाल