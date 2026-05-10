फिर आईपीएल में उड़ी BCCI के नियमों की धज्जियां! इस टीम के डगआउट में फोन इस्तेमाल की तस्वीर वायरल

LSG Staff Break BCCI Rule: ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स एक नए विवाद में घिरती नजर आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान टीम के एक स्टाफ सदस्य को कथित तौर पर फोन इस्तेमाल करते हुए देखा गया. इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों के बीच चर्चा तेज हो गई है.

कैमरे में कैद हुआ संदिग्ध दृश्य

यह घटना मैच के शुरुआती समय की बताई जा रही है. जब जोश इंग्लिस बल्लेबाजी कर रहे थे, तब कैमरा लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे की ओर गया. इसी दौरान टीम का एक सदस्य मोबाइल फोन पर बात करता नजर आया. तस्वीर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या आईपीएल नियमों का उल्लंघन हुआ है.

Someone from the LSG support staff was caught live using a mobile phone in the dugout. First, Romi Bhinder was caught using a mobile phone and was fined just ₹1 lakh. What’s actually happening in this IPL? It looks like no one is seriously taking the BCCI rules anymore. There… pic.twitter.com/j2gcHxetsx — TEJASH (@Tejashyyyyy) May 10, 2026

वायरल तस्वीर को लेकर बना हुआ है भ्रम

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि संबंधित व्यक्ति डगआउट में मौजूद था, वीआईपी एरिया में या फिर ड्रेसिंग रूम में. उस व्यक्ति की पहचान और टीम में उसकी भूमिका को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन अगर जांच में यह साबित होता है कि फोन का इस्तेमाल डगआउट में हुआ था, तो लखनऊ सुपर जायंट्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

आईपीएल नियम क्या कहते हैं?

आईपीएल के नियमों के अनुसार मैच के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर सख्त गाइडलाइन लागू हैं. केवल टीम मैनेजर को फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होती है और वह भी सिर्फ ड्रेसिंग रूम के अंदर. डगआउट में फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है. बीसीसीआई हाल के समय में इस नियम को लेकर काफी सख्ती बरत रहा है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अनुचित संपर्क को रोका जा सके.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

इस सीजन में इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर भी डगआउट में फोन इस्तेमाल करने को लेकर कार्रवाई हो चुकी है. गुवाहाटी में आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान नियम उल्लंघन पाए जाने पर उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. खास बात यह है कि बीसीसीआई ने हाल ही में सभी टीमों को नियमों के पालन को लेकर 8 पन्नों की एडवाइजरी भी जारी की थी. ऐसे में अब लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े इस मामले पर भी बोर्ड की नजर बनी हुई है.

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