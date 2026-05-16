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LSG vs CSK: लखनऊ ने जीता मैच, फिर क्यों कप्तान ऋषभ पंत को मिली सजा? मैदान पर की थी गलती

Rishabh Pant Fined: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के खिलाफ बीसीसीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. बीसीसीआई ने पंत पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जानें वजह...

By: Ankush Upadhayay | Published: May 16, 2026 12:58:16 PM IST

LSG के कप्तान ऋषभ पंत पर लगा जुर्माना.
LSG के कप्तान ऋषभ पंत पर लगा जुर्माना.


Rishabh Pant Fined: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया. इस बड़ी जीत के बावजूद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर एक्शन लिया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह इस सीजन में लखनऊ की टीम पहली गलती है, जिसके चलते सिर्फ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी लखनऊ ने 20 गेंद रहते ही टारगेट चेज कर लिया. हालांकि इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया. इसके चलते कप्तान ऋषभ पंत को सजा गई.

BCCI ने क्यों सुनाई सजा?

सीएसके बनाम लखनऊ का मैच शुक्रवार (15 मई) को एकाना स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में लखनऊ की टीम निर्धारित समय में अपने ओवर्स खत्म नहीं कर पाई. इसके चलते कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पर IPL कोड ऑफ कंडक्ट 2.22 के तहत एक्शन लिया गया. IPL की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का पहला स्लो ओवर रेट अपराध था. इसी वजह से कप्तान ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपये का फाइन लगाया गया. बता दें कि ऋषभ पंत पहले ऐसे कप्तान नहीं हैं, जिन्हें इस सीजन इस तरह की सजा सुनाई गई है. इससे पहले श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और शुभमन गिल समेत कई कप्तानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है.

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लखनऊ ने CSK को 7 विकेट से हराया

मैच की बात करें, तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीएसके को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187 रन बनाए थे. सीएसके की ओर से कार्तिक शर्मा ने 42 गेंदों पर 71 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा शिवम दुबे ने 16 गेंदों पर 32 रन बनाए. इसके चलते सीएसके ने 180 का स्कोर पार किया. इसके जवाब में उतरी लखनऊ की टीम ने 16.4 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया. लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श ने सिर्फ 38 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके बाद निकोलस पूरन ने 17वें ओवर में लगातार 4 छक्के लगाकर मैच लखनऊ की झोली में डाल दी.

Tags: IPL 2026rishabh pantSlow Over Rate
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