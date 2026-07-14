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नो-एंट्री से ऑनर बोर्ड तक… लॉर्ड्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, कभी कप्तान को नहीं मिली थी एंट्री

Lord's Historical Story: इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर पुराने दौरे में महिलाओं की एंट्री बैन थी. महिलाओं को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक पवेलियन और लॉन्ग रूम में जाने की इजाजत नहीं थी. वहीं, आज उसी लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर 2 भारतीय महिला खिलाड़ियों का नाम दर्ज हो गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 14, 2026 4:22:49 PM IST

40 साल में कैसे बदली लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर?
40 साल में कैसे बदली लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर?


Lord’s Historical Story: इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स ग्राउंड पर 142 साल में पहली बार भारत और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच टेस्ट मैच खेला गया. हाल ही में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 270 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. भारत की महिला टीम विमेंस क्रिकेट इतिहास में लॉर्ड्स के मैदान पर जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बन गई है. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी जब लॉर्ड्स के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद थे.

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक पवेलियन और लॉन्ग रूम में महिलाओं की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा था. इतना ही नहीं, वहां पर महिलाओं के लिए लेकर मैच देखने को लेकर भी अलग और सख्त नियम थे. करीब 4 दशक बाद समय बदला और जुलाई 2026 में लॉर्ड्स के मैदान पर पहला महिला टेस्ट मैच खेला गया.

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भारतीय कप्तान को भी नहीं मिली थी एंट्री

आज भले ही भारतीय महिला टीम के 2 खिलाड़ी क्रांति गौड़ और यास्तिका भाटिया का नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर है, लेकिन 40 साल पहले यहां पर भारतीय महिला टीम को बराबरी का सम्मान नहीं मिला था. दरअसल, साल 1986 में भारतीय टीम की कप्तान डायना एडुल्जी को पवेलियन में एंट्री करने से भी रोक दिया गया था. उन्हें बाहर ही रुकना पड़ा, जो महिला क्रिकेट के संघर्ष की एक बड़ी कहानी बन गया.

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1999 में बदला गया नियम

साल 1999 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के इतिहास में पहली बार नियम बदले गए. 1999 में पहली बार महिलाओं को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की सदस्यता देने और पवेलियन में प्रवेश की अनुमति दी गई. इस मैदान पर मेंस क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1884 में खेला गया था, लेकिन महिलाओं को पहला विमेंस टेस्ट मैच खेलने के लिए 142 साल का इंतजार करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: लॉर्ड्स में गूंजा क्रांति गौड़ का नाम, ‘पंजा’ खोलकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं

ऑनर्स बोर्ड पर 2 भारतीय खिलाड़ियों के नाम

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 270 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की. इस मुकाबले में भारत को 2 बेटियों ने इतिहास रचा. भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ इस मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं. उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. क्रांति गौड़ ने पहली पारी में 37 रन देकर 5 विकेट चटकाए. इसी के साथ वह लॉर्ड्स के टेस्ट ऑनर बोर्ड पर जगह बनाने वाली दुनिया की पहली महिला गेंदबाज बनीं.

भारतीय गेंदबाजों के कमाल के बाद भारत की बेटियों ने बल्लेबाजी में भी अपना जलवा दिखाया. भारत की स्टार बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने दूसरी पारी में 158 गेंदों में 113 रन की शानदार पारी खेली. इसी के साथ वह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट शतक लगाने वाली विमेंस क्रिकेट इतिहास की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं. उनका नाम लॉर्ड्स के बैटिंग ऑनर बोर्ड पर पहली बार किसी महिला क्रिकेटर के रूप में दर्ज हो गया है.का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया.

Tags: IND W vs ENG W
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