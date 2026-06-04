लॉर्ड्स में खेला जा रहा 150वां टेस्ट… जानिए कहां खेले गए सबसे ज्यादा रेड बॉल मैच, टॉप-10 में भी नहीं भारत?

Lords Cricket Ground 150th Match: इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान का नाम एक बार फिर क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है. 4 जून को इस मैदान पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ, जो इस स्टेडियम में खेले जाने वाला 150वां रेड बॉल मैच है. इसी के साथ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का पहला ऐसा मैदान बन गया है, जिसने 150 टेस्ट मैचों की मेजबानी की है. दुनिया के किसी भी दूसरे स्टेडियम में अभी तक इतने टेस्ट मैच नहीं खेले गए हैं. वहीं, क्रिकेट इतिहास के पहले टेस्ट मैच की बात करें, तो यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था. ऑस्ट्रेलिया का यह मैदान सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों की मेजबानी करने के मामले में दूसरे नंबर पर है. देखें टॉप-5 मैदान की लिस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले गए हैं.

किन मैदानों पर खेले गए सबसे ज्यादा टेस्ट?

ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 118 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 114 टेस्ट और लंदन के केनिंग्टन ओवल में 108 टेस्ट खेले जा चुके हैं. इसके बाद मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान आता है, जहां पर 86 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल में 84 टेस्ट, इंग्लैंड के हेडिंग्ले में 82 टेस्ट, न्यूजीलैंड के बेसिन रिजर्व में 70 टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के गाबा में 68 टेस्ट और इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में 67 टेस्ट मैच खेले गए जा चुके हैं.

लॉर्ड्स, लंदन- 150* टेस्ट

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड- 118 टेस्ट

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड- 114 टेस्ट

केनिंग्टन ओवल, लंदन- 108 टेस्ट

ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर- 86 टेस्ट

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भारत में कहां खेले गए सबसे ज्यादा टेस्ट?

भारत की बात करें, तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस मैदान ने अभी तक 43 टेस्ट मैचों की मेजबानी की है. यह ओवरऑल लिस्ट में 23वें नंबर पर आता है. इसके अलावा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 36 टेस्ट मैच खेले गए हैं. हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के कराची का नेशनल स्टेडियम इस लिस्ट में ईडन गार्डन्स से आगे है. यह मैदान 18वें पायदान पर मौजूद है.

लॉर्ड्स के मैदान पर बने ये रिकॉर्ड

इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 4 जून से 150वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है. अभी तक यहां पर खेले गए 149 मैचों में से 98 मुकाबलों में हार-जीत का फैसला हुआ है, जबकि 51 मैच ड्रॉ हुए हैं. इन सभी मैचों के दौरान इस मैदान पर खूब रन बने और विकेट भी गिरे. रिकॉर्ड के अनुसार, इस मैदान पर अब तक कुल 1,43,786 रन बन चुके हैं. वहीं, सभी गेंदबाजों ने मिलकर 4,627 विकेट चटकाए हैं.