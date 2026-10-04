एशियन गेम्स में घटिया प्रदर्शन, फिर भी कप्तान फुल कॉन्फिडेंट, कहा- कप्तानी नहीं छोड़ूंगा…

बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास ने 2026 एशियन गेम्स में टीम के खराब प्रदर्शन के बावजूद कप्तानी छोड़ने से इनकार कर दिया है. बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में मजबूत टीम के साथ उतरा था, लेकिन वह कोई मेडल नहीं जीत सका. टीम को 1 अक्टूबर को बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों 6 विकेट से हार मिली. इसके बाद कांस्य मेडल के मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 63 रन से हराकर मेडल अपने नाम कर लिया.

एशियन गेम्स में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लिटन दास की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे. हालांकि, उन्होंने इस्तीफा देने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया. श्रीलंका के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में बांग्लादेश ने शुरुआती 8 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन नंबर-7 बल्लेबाज थरिंदु रत्नायके ने 32 गेंदों पर 65 रन की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख बदल दिया; लिटन ने कहा कि रत्नायके ने शानदार बल्लेबाजी की और बांग्लादेश के गेंदबाजों के पास उनकी पारी रोकने का कोई जवाब नहीं था.

लिटन ने अपनी बल्लेबाजी पर भी दिया जवाब

बांग्लादेश के कप्तान ने माना कि टीम की बल्लेबाजी भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. उन्होंने खुद के प्रदर्शन को भी निराशाजनक बताया और स्वीकार किया कि वह एशियन गेम्स के दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके; लिटन ने कहा, “मेरा प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. मैं दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका.” उनके मुताबिक, टीम ने गेंदबाजी में कुछ समय तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजी में वह लय हासिल नहीं कर पाई जिसकी जरूरत थी.

कप्तानी छोड़ने के सवाल पर साफ जवाब

लिटन ने कप्तानी से इस्तीफा देने की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया. उनका मानना है कि क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और एक खराब टूर्नामेंट के बाद पद छोड़ने का कोई मतलब नहीं है; उन्होंने कहा, “मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता. क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं. एक दिन अच्छा होता है और एक दिन खराब. यहां इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है.” लिटन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश ने अतीत में टीम के तौर पर काफी योगदान दिया है और भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश जारी रखेगा.