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‘कमरे के बाहर बंदूकें थीं…’ बांग्लादेशी कप्तान का बड़ा दावा- कहा, ‘जब पाकिस्तान गए तो भारत क्यों नहीं?’

'जब पाकिस्तान में खेल सकते हैं तो भारत क्यों नहीं?' टी20 वर्ल्ड कप बहिष्कार पर बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास ने आखिर बोर्ड के किस बड़े 'झूठ' की पोल खोल दी? जानिए...

By: Shivani Singh | Published: June 9, 2026 1:49:49 PM IST

‘कमरे के बाहर बंदूकें थीं…’ बांग्लादेशी कप्तान का बड़ा दावा- कहा, ‘जब पाकिस्तान गए तो भारत क्यों नहीं?’


बांग्लादेश के टी20 कप्तान लिटन दास के एक बयान ने एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के हटने के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसे शुरुआत में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टाल दिया गया था. लिटन के इस ताजा बयान ने उन दावों को सीधे तौर पर चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि टूर्नामेंट से हटने का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और खिलाड़ियों की आपसी सहमति से लिया गया था.

इस बयान के बाद बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास के सबसे विवादास्पद प्रशासनिक फैसलों में से एक बार फिर चर्चा में आ गया है. यह विवाद इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपनी जांच में साफ कहा था कि भारत में सुरक्षा को लेकर ऐसा कोई खतरा नहीं है.

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लिटन दास ने क्या कहा?

बांग्लादेशी अखबार ‘प्रथम आलो’ से बात करते हुए लिटन दास ने टूर्नामेंट से हटने की वजहों पर सवाल उठाए और इसकी तुलना पाकिस्तान दौरे के अपने अनुभव से की. लिटन ने कहा, ‘हमसे कहा गया कि उस देश (भारत) में सुरक्षा नहीं है. हमने उन्हें जवाब दिया कि हम तो पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं. वहां तो सुरक्षाकर्मी बंदूकें लेकर हमारे कमरों के बाहर खड़े रहते थे. उससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है?’

उन्होंने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, ‘अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं?’ लिटन की इस बात से साफ है कि वह बोर्ड के उस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे.

इससे पहले तत्कालीन अंतरिम खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने दावा किया था कि खिलाड़ियों और बीसीबी ने मिलकर टूर्नामेंट का हिस्सा न बनने का फैसला किया था. लेकिन लिटन ने उनके इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया. उनके बयान से साफ झलकता है कि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था और इसमें खिलाड़ियों की राय को तवज्जो नहीं दी गई.

आखिर बांग्लादेश ने क्यों किया था इस टूर्नामेंट का बहिष्कार?

शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना था. लेकिन दोनों देशों के बीच बिगड़े राजनीतिक रिश्तों का हवाला देते हुए बीसीबी ने भारत में मैच खेलने से मना कर दिया और सुरक्षा कारणों की दुहाई दी.

खबरों के मुताबिक, बोर्ड ने इसके बीच का रास्ता निकालते हुए ‘हाइब्रिड मॉडल’ का प्रस्ताव रखा था. बांग्लादेश चाहता था कि उसके भारत में होने वाले सभी मैचों को श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वे टूर्नामेंट का हिस्सा बने रहें.

हालांकि, आईसीसी ने सुरक्षा का खुद जायजा लेने के बाद साफ कर दिया कि भारत में बांग्लादेशी टीम को कोई खतरा नहीं है और उन्होंने मैचों को शिफ्ट करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया. जब आईसीसी और बीसीबी के बीच बात नहीं बनी, तो आईसीसी ने सख्त रुख अपनाते हुए बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया या तो तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में खेलो या फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाओ.

आखिरकार बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से कदम पीछे खींच लिए. इसके बाद आईसीसी ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया, ताकि तय शेड्यूल और फॉर्मेट में बिना किसी रुकावट के वर्ल्ड कप पूरा कराया जा सके.

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