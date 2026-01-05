कौन है बांग्लादेश का वो हिंदू कप्तान? जिसकी पत्नी किसान घराने से, श्रीकृष्ण भक्त और बेहद खूबसूरत

Liton Das’s wife, Devashri Biswas Sonchita: बांग्लादेशी स्टार क्रिकेटर लिटन दास की पत्नी देवाश्री बिस्वास संचिता भगवान कृष्ण की पक्की भक्त है. देवाश्री अक्सर जन्माष्टमी होली और दूसरे त्योहारों पर अपने घर के मंदिर से भगवान कृष्ण की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती है. देवाश्री खुद को भगवान कृष्ण की भक्त मानती हैं, लेकिन वह भगवान शिव, भगवान राम, भगवान गणेश और देवी दुर्गा की भी उतनी ही भक्ति से पूजा करती है.

बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कप्तानी लिटन दास कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को मानते है. लिटन दास बांग्लादेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज है. लिटन की पत्नी देवाश्री बिस्वास संचिता, भगवान कृष्ण की भक्त है. पेशे से वह एक किसान हैं. आइए उनके बारे में और जानते है.

कितना खूबसूरत है?

लिटन दास की पत्नी देवाश्री बिस्वास संचिता काफी खूबसूरत है. वह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है. वह होली, दिवाली, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा और सभी दूसरे हिंदू त्योहारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती है. देवाश्री खुद को भगवान कृष्ण की भक्त बताती है.

देवाश्री पेशे से क्या है?

देवाश्री पेशे से एक किसान हैं. उनके पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है. उन्होंने यह डिग्री शेर-ए-बांग्ला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हासिल की है.

देवाश्री अक्सर सोशल मीडिया पर भगवान शिव, भगवान गणेश, देवी दुर्गा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और राम और सीता की पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं. उनके फैंस को उनकी तस्वीरें बहुत पसंद आती हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लिटन दास और देवाश्री ने शादी से पहले कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. उन्होंने 2019 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी.

देवाश्री बहुत खूबसूरत हैं. उन्हें घूमना पसंद है, वह सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर करती है. देवाश्री ज्यादातर पारंपरिक कपड़े पहनती है.