बेटी के जन्मदिन पर लिटन दास का खास तोहफा, शतक जड़ते ही दिखाया लेटर, दिल छू लेगा ये सेलिब्रेशन

Litton Das Emotional Celebration: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच जोहानिसबर्ग में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने 400 रन बनाए. बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास (Litton Das) ने शानदार शतक लगाया. उन्होंने अपने शतक के दम पर न सिर्फ बांग्लादेशी टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला, बल्कि अपनी बेटी को जन्मदिन का खास तोहफा भी दिया. दरअसल, लिटन दास ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन सोमवार (16 नवंबर) मार्को यान्सन की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से पर्ची निकाली, जिस पर उनकी बेटी के लिए खास मैसेज लिखा था. जानें लिटन दास ने पर्ची पर क्या लिखा था…

लिटन दास ने बेटी को दिया गिफ्ट

लिटन दास ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाकर अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट दिया. उन्होंने पर्ची निकालकर सेंचुरी को सेलिब्रेट किया. उस पर्ची उन्होंने लिखा था, ‘हैप्पी बर्थडे, मेरी राजकुमारी. यह शतक तुम्हारे लिए है.’ इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए यह शतक लगाया है. उनके इस सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. फैंस भी उनके इस खास सेलिब्रेशन को खूब पसंद कर रहे हैं.

মনে রাখার মতো এক শতরান, উল্লাসের উদযাপন একেবারে মন থেকে ❤️ #SAvBAN https://t.co/jjHdaa3jAv — FanCode (@FanCode) November 16, 2026

लिटन दास ने ठोका 7वां टेस्ट शतक

बांग्लादेशी विकेटकीपर लिटन दास ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है. वहीं, यह उनके करियर का 8वां शतक है, जबकि विकेटकीपर के तौर पर 7वां शतक है. इसी के साथ उन्होंने मुश्फिकुर रहीम को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने विकेटकीपर के तौर पर कुल 6 शतक लगाए थे. इसके अलावा लिटन दास बांग्लादेश के सिर्फ तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में शतक लगाया है.

पहले टेस्ट मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. बांग्लादेश ने सिर्फ 22 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे. इसके बाद लिटन दास और तौहीद हृदोय ने ने अपनी टीम की पारी को संभाला. हृदोय 137 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए. वहीं, लिटन दास ने 120 रन बनाए. इसके दम पर बांग्लादेश ने पहली पारी में 400 रनों का स्कोर खड़ा किया. फिलहाल साउथ अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी खेल रही है. साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए हैं.