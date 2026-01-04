मुस्तफिजुर विवाद के बीच BCB ने उठाया बड़ा कदम, इस हिंदू खिलाड़ी को बनाया टीम का कप्तान; यहां जानें- फैमिली से लेकर नेटवर्थ तक… सारी डिटेल

Bangladesh Cricket Board: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद भारत में बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है. आईपीएल में एक मात्र बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा था. लेकिन भारत में बढ़ते विरोध के बाद बीसीसीआई के आदेश के बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहीम को बाहर कर दिया. इसके बीच अब जानकारी सामने आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए लिटन दास को टीम का कप्तान बनाया है. इसके अलावा, मोहम्मद सैफ हसन को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है.

बांग्लादेश की इस टीम में तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को भी स्क्वाड में जगह मिली है, जो टीम के लिए पेस बॉलिंग की अगुवाई करेंगे.

कब से शुरू होगा टी20 वर्ल्ड कप? (When will the T20 World Cup start?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईसीसी टी20 विश्व की शुरुआत भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले महीने 7 फरवरी से हो रही है. बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में खेलने हैं. टीम अपने तीन लीग मैच कोलकाता में खेलेगी, जबकि उसका एक मुकाबला मुबंई है. बांग्लादेश की टीम ग्रुप सी में है. इसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है. इस ग्रुप में बांग्लादेश के अलावा इंग्लैंड और दो बार की टी20 विश्व कप चैंपियन वेस्टइंडीज भी है.

वहीं टीम को नेपाल और इटली से भी टक्कर लेना है. इटली को छोड़ दें तो बांग्लादेश के लिए बाकी के बचे हुए सभी मैच मुश्किल होने वाले हैं. ऐसे टीम को सुपर-8 में जगह बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंकना पड़ेगा.

लिटन दास का टी20 में रिकॉर्ड (Liton Das’s T20 record)

अगर टी20 इंटरनेशनल में लिटन दास के रिकॉर्ड को देखें तो उन्होंने 120 मैच खेले हैं. जिसमें 118 इनिंग्स में उन्होंने 2655 रन बनाए. अगर उनके अधिकतम स्कोर को देखें तो वो 83 है. उन्होंने अपने करियर में 16 अर्धशतक लगाए हैं. उन्होंने अब तक के करियर में 258 चौके और 81 छक्के लगाए हैं. बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास के परिवार में उनकी पत्नी देवाश्री बिस्वास सोनचिता, उनकी बेटी अनायरा, उनके पिता और मां शामिल हैं. इसके अलावा, उनके दो भाई भी हैं.

कितने करोड़ के मालिक हैं लिटन दास? (How many crores is Litton Das worth?)

बांग्लादेश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटरों में से एक लिटन दास बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट से सालाना लगभग $50,000 (लगभग 45 लाख रुपये) की कमाई करते हैं. इसके अलावा, उन्हें हर टेस्ट मैच के लिए $2,500, हर वनडे के लिए $1,500 और हर T20I के लिए $1,000 मैच फीस मिलती है. इसके अलावा, लिटन दास IPL से भी कमाते हैं; उन्हें 2023 के IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स से 50 लाख रुपये मिले थे.

उन्होंने 2024 और 2025 में BPL से क्रमशः 45 लाख रुपये और 72 लाख रुपये भी कमाए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लिटन दास की कुल संपत्ति लगभग $3 मिलियन, यानी 27 करोड़ रुपये है. लिटन दास के पास ढाका में एक शानदार घर और कई लग्ज़री कारें हैं.