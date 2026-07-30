मेहदी हसन मिराज की हुई छुट्टी, लिटन दास बने बांग्लादेश के नए वनडे कप्तान, BCB का ऐलान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास को मेंस वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. बोर्ड ने 29 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी आधिकारिक घोषणा की. लिटन दास पहले से ही बांग्लादेश की टी20 टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अब उन्हें 50 ओवर के प्रारूप की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है. उन्होंने ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज की जगह ली है.

मेहदी हसन मिराज का कप्तानी कार्यकाल काफी सफल रहा. उनकी अगुआई में बांग्लादेश ने अक्टूबर 2025 से जून 2026 के बीच लगातार चार वनडे सीरीज जीती थीं. इस दौरान टीम ने अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को हराया. हालांकि जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से हारने के बाद बोर्ड ने कप्तानी में बदलाव करने का फैसला लिया. मिराज ने कुल 24 वनडे मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें 10 जीत और 13 हार मिली.

बीसीबी ने क्यों बदला कप्तान?

बीसीबी अध्यक्ष तमीम इकबाल ने बताया कि बोर्ड का मानना है कि तीन प्रारूपों के लिए अलग-अलग कप्तान रखने के बजाय दो कप्तान होना बेहतर रहेगा. अब लिटन दास सीमित ओवरों यानी वनडे और टी20 टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि नजमुल हुसैन शांतो टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे. वहीं, तौहीद हृदोय को व्हाइट-बॉल टीम का उपकप्तान बनाया गया है. टेस्ट टीम के उपकप्तान के रूप में मेहदी हसन मिराज अपनी भूमिका निभाते रहेंगे.

लिटन दास के सामने बड़ी चुनौती

तमीम इकबाल ने मेहदी हसन मिराज की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा कि टीम को इस समय उनकी जरूरत एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में ज्यादा है. बोर्ड का मानना है कि उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही है, लेकिन गेंदबाजी में अभी और सुधार की जरूरत है. दूसरी ओर, लिटन दास पहले भी सात वनडे मैचों में बांग्लादेश की कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें टीम को तीन जीत और तीन हार मिली थी. उन्होंने अब तक 104 वनडे मैचों में 2,869 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं. अब उनसे उम्मीद होगी कि वह अपनी कप्तानी में बांग्लादेश को नई सफलताएं दिलाएंगे.