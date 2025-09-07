Home > खेल > टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे भाग्यशाली कप्तान, पूरी सीरीज में नहीं हारा एक भी टॉस

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सबसे भाग्यशाली कप्तान, पूरी सीरीज में नहीं हारा एक भी टॉस

T20I Record: T20I क्रिकेट के इतिहास वो 5 भाग्यशाली कप्तान, जिन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान एक सीरीज में सारे टॉस जीते हैं।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 7, 2025 16:24:42 IST

T20I Record: इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए टॉस काफी मायने रखता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि टॉस एक तरह से मैच का रुख पहले ही तय कर देता है। क्योंकि मैच खेल रही दोनों ही टीम पहले से पिच और हालात देखते हुए तय कर लेती हैं कि टॉस जीतने पर वो पहले बल्लेबाजी करेंगे या फिर गेंदबाजी। 

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यही देखने को मिलता है। अब इसी कड़ी में क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे भी भाग्य के तेज कप्तान रहे हैं, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरी सीरीज के सभी टॉस जीते हैं। चलिए ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने टी20 सीरीज में सभी टॉस जीतने का कारनामा किया है।

स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)

इंग्लैंड के दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ और कप्तान स्टुअर्ट ब्रॉड को तो हर कोई जानता है। गेंदबाज़ी के अलावा, उन्होंने अपनी शानदार कप्तानी से कई टीमों को जीत दिलाई है। 2011/12 में यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज में ब्रॉड ने तीनों टॉस जीते थे। हालाँकि, इसके बावजूद उनकी टीम सभी मैच नहीं जीत पाई।

फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रीका)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने भी साल 2013 में  श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सारे टॉस जीते थे। नतीजा ये रहा कि डु प्लेसिस की टीम ने वो सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 

विलियम पोर्टरफील्ड (आयरलैंड)

आयरलैंड के कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड ने भी अपने समय में शानदार कप्तानी की है। पोर्टरफील्ड ने साल 2009-10 में आईसीसी वर्ल्ड टी20 क्वालिफायर (यूएई) खेले गए चार मैचों की सीरीज में सारे टॉल जीते थे। लेकिन इसके बाद भी उनकी टीम केवल दो ही मैच जीत पाई थी। 

महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

यह कारनामा करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहला नाम श्रीलंका के महान बल्लेबाज और कप्तान महेला जयवर्धने का है, जिन्होंने 2008-09 में कनाडा में तीन मैचों की टी-20 सीरीज में सभी टॉस जीते थे और नतीजा यह रहा था कि श्रीलंका ने यह सीरीज 3-0 से जीत ली थी। महेला जयवर्धने को आज भी इसके लिए याद किया जाता है।

मोहम्मद हफीज (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। हफीज ने 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सभी टॉस जीते थे। हालांकि, सीरीज के नतीजों की बात करें तो दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता और एक मैच टाई रहा था।

Tags: faf du plessisMahela JayawardeneStuart broadT20I Record
