GOAT Tour India 2025: 14 साल बाद फिर भारत पधारेंगे फुटबॉल किंग मेसी, इन जगहों पर दिखाएंगे अपना जलवा
GOAT Tour India 2025: 14 साल बाद फिर भारत पधारेंगे फुटबॉल किंग मेसी, इन जगहों पर दिखाएंगे अपना जलवा

Messi India Tour: मेसी दिसंबर में भारत के चार शहरों का दौरा करेंगे, जहां वे साल्ट लेक स्टेडियम में 'GOAT Cup', मास्टरक्लास और सेलिब्रिटी इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. यह दौरा उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के साथ समाप्त होगा.

By: Sharim Ansari | Published: October 2, 2025 4:09:43 PM IST

Lionel Messi GOAT Tour 2025
Lionel Messi GOAT Tour 2025

Messi After 14 Years: मेसी ने आखिरी बार 2011 में भारत में खेला था, जहां उन्होंने अर्जेंटीना की कप्तानी करते हुए साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ मैच खेला था. मेसी ने कहा कि भारत मेरे लिए एक बहुत ही खास देश है. 14 साल पहले यहा बिताए अपने समय की खूबसूरत यादें आज भी मेरे ज़ेहन में हैं. फैंस का उत्साह देखने लायक था. इस बार मैं नई पीढ़ी से मिलने और फुटबॉल के प्रति अपने जुनून को साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हूं.

इन शहरों में जाएंगे मेसी, प्रधानमंत्री से मुलाक़ात भी शामिल

मेसी का चार दिनों का दौरा 13 दिसंबर को कोलकाता से शुरू होगा, इसके बाद वह अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली पधारेंगे. यह दौरा 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ समाप्त होगा.

कोलकाता में उनका प्रदर्शन प्रतिष्ठित साल्ट लेक स्टेडियम में होगा, जहां वह ‘गोट कॉन्सर्ट’ और ‘गोट कप’ का हिस्सा होंगे. इस मैच में सौरव गांगुली, बाइचुंग भूटिया और लिएंडर पेस जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ी भी मेसी के साथ मैदान में होंगे.

विभिन्न कार्यक्रम का हिस्सा होंगे मेसी

इस दौरे के दौरान, मेसी संगीत सेरेमनी, फ़ूड फ़ेस्टिवल, फ़ुटबॉल मास्टरक्लास और पैडल प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. ‘पैडल गोट कप’ मुंबई में आयोजित किया जाएगा, जिसमें शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी जैसे सितारों के शामिल होने की उम्मीद है.

आयोजकों की योजना दुर्गा पूजा के दौरान मेसी के 25 फुट ऊंची तस्वीर और उनकी सबसे बड़ी मूर्ति का उद्घाटन करने की भी है. टिकटों की शुरुआती कीमत ₹3,500 होगी.

दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना की नेशनल फ़ुटबॉल टीम नवंबर में केरल में एक फ्रेंडली मैच भी खेल सकती है. हालांकि, प्रतिद्वंद्वी और स्थल अभी तय नहीं हुआ है. अगर ऐसा होता है, तो मेसी दो महीने में दूसरी बार भारत आ सकते हैं.

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 2022 विश्व कप विजेता कप्तान मेसी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय फ़ुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. उनकी यात्रा को भारत में अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल-संबंधी आयोजन माना जा रहा है.

