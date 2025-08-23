Lionel Messi Visit In India: भारत में कब आएंगे लियोनेल मेसी? कहां खेलेंगे मैच? जानें इंडिया टूर से जुड़ी हर डिटेल

Lionel Messi Visit In India: भारत में भले ही फुटबॉल बड़े लेवल पर नहीं खेला जाता है, लेकिन इस खेल के लिए फैन्स में क्रेज खूब देखा जाता है. साल के अंत तक देश में एक बार फिर फुटबॉल फीवर नजर आने वाला है. अपने हुनर से शानदार प्रदर्शन करने वाले दुनिया के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी साल के अंत तक भारत आएंगे. यह जानकारी केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुरहीमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जरिये लोगों को दी है.

मैच की तारीख का एलान होगा बाकी

मिली जानकारी के अनुसार, लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम फ्रेंडली मैच खेलेगी, इसे खेलने का स्थान भी करीब-करीब फाइनल हो चुका है. मंत्री के मुताबिक, नवंबर, 2025 में लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना फ्रेंडली मैच खेलने के लिए दक्षिण के राज्य केरल पहुंचेगी. केरल में अर्जेंटीना का मैच कब होगा? इसकी तारीख का एलान नहीं किया गया है, लेकिन ये मैच केरल के तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. इसी स्टेडियम में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी खेलते नजर आएंगे.

तिरुवनंतपुरम में हो सकता है मैच

यहां पर यह जानकारी दे दें कि केरल में अर्जेटीना फुटबॉल टीम को लेकर फैन्स में खासा क्रेज है. केरल में लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के लिए जबरदस्त दीवानगी देखने को मिलती है. यहां पर यह भी जान लें कि वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप जीतने के बाद अर्जेंटीना फुटबॉल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में केरल के फुटबॉल फैंस को विशेष धन्यवाद दिया था. यह भी जानकारी दे दें कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (argentina Football Association) ने आधिकारिक मेल के जरिये अर्जेंटीना टीम के केरल में मैच खेलने की पुष्टि की है. यह भी बताया जा रहा है कि यह मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में हो सकता है. केरल फुटबॉल संघ (Kerala Football Association), अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (All India Football Federation) से मिलकर आयोजन स्थल के चयन सहित अंतिम तैयारियों पर काम कर रहा है.

पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

एक जानकारी यह भी आ रही है कि दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी एक अलग दौरे पर भारत आएंगे. इस दौरान वह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत 4 शहरों में विजिट करेंगे. इनमें भारत के अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली शामिल है. यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान वह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे. यहां यह जान लेना जरूरी है कि अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी वर्ष 2011 में भारत आए थे. इस दौरान कोलकाता शहर के साल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला था. इस दौरान भी लोगों में खासा क्रेज था.