Lionel Messi Retirement: फीफा वर्ल्ड कप 2030 खेलेंगे मेसी? फुटबॉल जगत से आया बड़ा अपडेट!

मेसी के भविष्य को लेकर आखिरकार तस्वीर साफ होती दिख रही है. रिपोर्ट के मुताबिक मेसी फिलहाल तुरंत संन्यास नहीं ले रहे हैं. वे कुछ समय तक टीम के साथ बने रहेंगे ताकि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम में बदलाव की प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के आसानी से पूरी हो सके. हालांकि, यह भी पूरी तरह साफ हो चुका है कि एक और वर्ल्ड कप खेलना अब उनकी योजनाओं में शामिल नहीं है.

इसके बजाय, मेसी निकट भविष्य में अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को आधिकारिक रूप से विराम देने की तैयारी कर रहे हैं. यह भी जानकारी सामने आई है कि अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) मेसी के लिए एक खास और हाई-प्रोफाइल फेयरवेल मैच आयोजित करने की सक्रिय रूप से योजना बना रहा है.

मेसी को मिलेगी भव्य विदाई

‘BeIN Sports’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह फेयरवेल मैच एक बड़ा ग्लोबल इवेंट होगा. इसमें दुनियाभर के फैंस अर्जेंटीना की जर्सी में मैदान पर उतरने वाले सबसे महान खिलाड़ी को अपनी भव्य विदाई दे सकेंगे.

फुटबॉल जगत के सबसे बड़े लेजेंड

दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में शुमार मेसी का करियर कई उतार-चढ़ाव भरा रहा है. लगातार कई दिल तोड़ने वाली फाइनल हारों के बाद उन्हें जिस तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था, उसे शायद ही कोई भूल पाए. लेकिन फिर आया उनकी महानता का वो दौर, जब उन्होंने अर्जेंटीना को फुटबॉल इतिहास के सबसे स्वर्णिम युग में पहुंचा दिया.

मेसी की अगुआई में अर्जेंटीना ने 2021 कोपा अमेरिका, 2022 फिनालिसामा, 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2024 कोपा अमेरिका का खिताब अपने नाम किया, जबकि इस साल भी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची.

इसमें कोई शक नहीं कि अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से मेसी की विदाई दुनियाभर के करोड़ों फैंस का दिल तोड़ देगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतरराष्ट्रीय मंच से अलविदा कहने के बाद क्या वे क्लब फुटबॉल में खेलना जारी रखते हैं या नहीं.